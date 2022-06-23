Tekirdağ Valisi Yıldırım, Şarköy'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ Valisi Yıldırım, Şarköy'de ziyaretlerde bulundu

23.06.2022 10:45
Tekirdağ Valisi Yıldırım, Şarköy'de ziyaretlerde bulundu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Şarköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Yıldırım, ilk olarak Kirazlı Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlar ile sohbet etti.

Mahallede yapılan kiraz hasadına katılan Yıldırım, çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Daha sonra Vali Yıldırım, restorasyon işlemi Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve ibadete açılan tarihi Güzelköy Camisi ile restorasyonu devam eden hamamı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Yıldırım, "Halkla Buluşma Günleri" kapsamında, Güzelköy Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle de bir araya geldi.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında, Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdür Vekili Fatih Bozboyacı, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve ilçe protokolü eşlik etti.

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Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Valisi Yıldırım, Şarköy'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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