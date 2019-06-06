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Tekirdağ Valisi Yıldırım, trafik denetimine katıldı

1 saat önce

Tekirdağ Valisi Yıldırım, trafik denetimine katıldıTekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, polis ve jandarma ekiplerinin bayram tatili nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluk üzerine oluşturulan uygulama noktasında denetimlere katılarak, sürücü ve yolculara kurallar, uygulamalar hakkında bilgi verip...

Tekirdağ Valisi Yıldırım, trafik denetimine katıldı
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, polis ve jandarma ekiplerinin bayram tatili nedeniyle trafikte yaşanan yoğunluk üzerine oluşturulan uygulama noktasında denetimlere katılarak, sürücü ve yolculara kurallar, uygulamalar hakkında bilgi verip çikolata ikram etti.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul yolu üzerindeki TOKİ mevkisinde kurulan polis uygulama noktasını ziyaret etti. Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Durdurulan araçlardaki sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Yıldırım, sürücülere broşür verip, çikolata ikram etti.
Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Aydın ve İl Jandarma Komutanı Karakaş ile yolcu otobüsüne de binerek hem otobüste bulunan yolcuları, hem de sürücüleri uyardı. Daha sonra yolcu ve çocuklara hediye verdi.
Vali Yıldırım, her bayram olduğu gibi bu bayramda da yollarda yoğunluk olduğunu söyledi. Yıldırım, sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğine dikkati çekerek, Yola çıkan gerek yolcularımız, gerekse sürücülerimiz sevdiklerine sağ salim kavuşmasını istiyoruz. Sabahtan bir kaza oldu ve hepimiz çok üzüldük. 5 vatandaşımızı kaybettik. O yüzden sürücülerimiz çok dikkat etsinler. Araçlarda bulunan yolcular ve akrabalarda çok dikkatli olması gerekiyor. Sürücüler mutlaka dinlenerek araç kullansınlar. Trafik kuralları boşuna olan kurallar değil. Bu kurallar uyulması gereken kurallar. Bütün sürücülerin bu kurallara uyması gerekiyor dedi.
Tekirdağ Valisi Yıldırım, trafik denetimine katıldı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:31 Kaynak: DHA
Aziz Yıldırım, Jandarma, Tekirdağ, Güncel
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