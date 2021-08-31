Tekirdağlı balıkçılar ağlarını denize atmaya hazır - Son Dakika

Tekirdağlı balıkçılar, av yasağının sona ermesine saatler kala hazırlıklarını tamamladı.

Tekirdağlı balıkçılar yasak sürecinde teknelerinin bakımını ve yıpranmış ağların tamirini yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar bu gece "Vira bismillah" diyerek denize açılacak.

Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 15 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan'da sona erecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, aylardır balıkçıların 1 Eylül'ü beklediğini söyledi. Bu yıl balıkçılar için bereketli bir sezon olmasını dilen Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız bu yıl müsilaj (deniz salyası) nedeniyle mağdur olmuştu. Sezonu erken kapatmıştık. Bu sezon hazırlıklar tamamlandı. Balık güzel olacak gibi görünüyor. İnşallah heyecanla umutla sezonumuzu açacağız. Denizde herkes ekmek parası için mücadele edecek. Bu sezon tezgahların şenlenmesini bekliyoruz." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da gece yasağın ardından dualarla denize açılacaklarını ifade ederek "Hazırlıklarımızı tamamladık. Bundan sonra denize ağ atıp nasibimizde ne varsa onu almaya çalışacağız. İnşallah kıyıya bol balıkla döneriz. Bu yıl balıkçı arkadaşlarımıza balığın bol olduğu bir sezon diliyorum." diye konuştu.