Tekirdağlı şehit İlker Aykut'un ailesi taziyeleri kabul etti

Tekirdağlı şehit İlker Aykut'un ailesi taziyeleri kabul etti
12.11.2025 18:25  Güncelleme: 20:59
Tekirdağlı şehit İlker Aykut'un ailesi taziyeleri kabul etti
Haber Videosu

Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan ailesini çok sayıda kişi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşayan ailesini çok sayıda kişi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

TEKİRDAĞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Taziyeleri kabul edenlerden baba Ünal Aykut, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Ünal Aykut, AA muhabirine, oğluyla Azerbaycan'a göreve gitmeden önce telefonla görüştüğünü belirterek, oğlunun dış göreve ilk defa gittiğini söyledi. Şehit haberini almadan bir gün önce oğluyla telefonda görüştüğünü ve annesinin rahatsız olduğunu ilettiğini aktaran Aykut, "Sabah kalktık, illa o bizi arardı, aramadı. Biz de nasıl olsa gelecek diye rahattık. Sonra şehit haberi geldi." dedi.

"ŞEHİT NİNESİNİ ARADIKTAN 3 GÜN SONRA EVLADIM ŞEHİT OLDU"

Oğlunun bulunduğu uçağın düştüğünü kardeşinden öğrendiğini anlatan Aykut, şunları aktardı: "Kardeşim beni aradı. 'Azerbaycan'da uçak düşmüş.' dedi. Bekledik, akşam üzeri kara haber geldi. Benim oğlum, Ahmet'in, Mehmet'in oğlu olur. Birileri bu işle mücadele edecek. Etmezse, vatanımız olmaz. Bizim gibi binlerce şehit ailesi var. Hepsinin gözlerinden öperim. Çok ağır bir şey. Allah kimsenin başına vermesin ama bunlar olmadan memleket olmaz. Vatan yaşasın istiyorsak bazılarımızın evlatları böyle gidecek. Ama geçen bir röportajda gördüm. Bir ninemizi haberci arkadaş mezarlığa götürüyor. Evladı şehit. Ona yazdım. 'Anacığım başın sağ olsun, Allah mekanını cennet etsin ve nurlar içerisinde yatsın.' Allah bana bunu söyletti, 3 gün sonra benim evladım şehit oldu."

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de Ünal Aykut'u ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA

