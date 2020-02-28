Tekirdağlı şehitlerin naaşları memleketlerine getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağlı şehitlerin naaşları memleketlerine getirildi - Son Dakika

Tekirdağlı şehitlerin naaşları memleketlerine getirildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan 33 askerden Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ikamet eden Uzman Onbaşı Recep Bekir ile Çorlu ilçesinde ikamet eden Uzman Onbaşı Birhan Er'in Türk bayrağına sarılı naaşları Çorlu Askeri Havaalanı'na getirildi.

Tekirdağlı şehitlerin naaşları memleketlerine getirildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan 33 askerden Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ikamet eden Uzman Onbaşı Recep Bekir ile Çorlu ilçesinde ikamet eden Uzman Onbaşı Birhan Er'in Türk bayrağına sarılı naaşları Çorlu Askeri Havaalanı'na getirildi.


Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri uçakla getirilen şehit cenazeleri burada düzenlenen törenle uçaktan alınarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil araçlarına konularak Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Çorlu Askeri Havaalanı'nda düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, İlhami Özcan Aygün, Candan Yüceer, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, şehit yakınları, çevre ilçelerin belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve şehit yakınları ile binlerce vatandaş katıldı.


Şehitlerden Birhan Er, Cumartesi günü öğle namazını müteakip Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çorlu Şehitliği'nde, Recep Bekir ise Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan Abdülkadir Geylani Camii'nde ikindi namazını müteakip kalınacak cenaze namazı sonrası Yeşiltepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:27 Kaynak: İHA
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