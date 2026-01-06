Tekke: 'Yediğimiz golleri kabullenmemeliyiz' - Son Dakika
Tekke: 'Yediğimiz golleri kabullenmemeliyiz'

06.01.2026 00:22
Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'a 4-1 yenilgi sonrası açıklamalarda bulundu.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşmada oyun olarak aşağıda kalmadıklarını belirtti.

Fatih Tekke, Gaziantep Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maça iyi başladıklarını aktaran Tekke, "Yakaladığımız pozisyonlar var. Sonrasında goller yedik. Rakibin iki kenar oyuncusu da çok etkindi. Yerleşik savunmada genelde sorun çözmekte zorlanan biriyim. Maalesef yine rakibimizi beklerken 1-2 oyuncumuz yanlış konumlandı. Rakibimizin becerisi de golü getirdi. 2. gol de günlerdir uyardığımız taçtan geldi. O da ciddi bir pozisyon hatasından geldi. 8 aydır bunun üzerine çalışıyoruz. Üzüldüğüm durum bu. Takım savunmasında problemimiz var. Duyguyla oynamak başka bir şey. Pozisyonla oynamak da başka bir şey. Çok çalışmış olmamıza rağmen böyle goller yedik. En ufak bir hatada cezalandırılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yediğimiz golleri kabullenmemeliyiz"

İkinci yarıya iyi başladıklarını dile getiren Tekke, "Oyun olarak aşağıda kalmadık. İkinci yarıya da iyi başladık. 2-1'i bulduk. Beraberliği de yakalayabilirdik. Duran top çalışması yapmıştık. Buna rağmen çok komik bir gol yedik. 4-1'e geldi skor. Belki daha farklı bir sonuca gidebilirdi. Yediğimiz golleri kabullenmemeliyiz. Üzgünüz. Lig öncesi kupa maçımız var. Sonrasında Kocaelispor'a karşı önemli bir maça çıkacağız. Eksik olan bölgelere transfer yapmalıyız. Sakat oyuncularımız fazla. Galatasaray'ı tebrik ederim. Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesi onlar." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor tribünlerinin boş olmasına değinen Tekke, "Geldiğim ilk gün Göztepe maçında bir duygu hissettim. O duygudan farklı bir şey hissetmiyorum. Sevdiklerimden 'Biz senin ne olursa olsun yanındayız.' demesini bekliyorum. Ben bunu hiç hissetmedim." dedi.

Takıma transfer istediğini dile getiren 48 yaşındaki teknik adam, "Oynamak istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Oynamaya çalıştığımız şey belli. Performansımızın düşük olduğu bölgelere transfer yaparsak, ilk 4 hedefimize daha kolay ulaşırız. Yapacağımız transferlerle oyunu bir adım ileriye taşımak istiyoruz. Sakatlıklar da var. Arseniy Batagov'a bir şey olsa, iki stopere ihtiyacımız olacak. Sağ bek ve sol bekte alternatifimiz yok. Bence bugün Ozan Tufan iyi oynadı. Rakibi, Avrupa'nın en iyi oyuncularındandı. Kenarlara da acil transfer lazım. Paramız olsa orta sahaya ve 10 numaraya oyuncu isterim. Santrfor gibi daha serbest bir 10 numara isterim. Orada Ernest Muçi var. Ona bir şey olması durumunda orada da eksik olacağız. Bu takım genç. Sezon başında 20'ye yakın oyuncu gönderildi. Ayrılmasını istediğim oyuncular da var. İkinci yarı daha zor olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fatih Tekke, Trabzonspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

