Tekkeköy'de 2021 yılı bütçe çalışmaları başladı - Son Dakika

Tekkeköy'de 2021 yılı bütçe çalışmaları başladı

Tekkeköy'de 2021 yılı bütçe çalışmaları başladı Tekkeköy Belediyesinin 2021 mali yılı performans programı ve gelir-gider bütçesi belirleme çalışmaları başladı.

Tekkeköy'de 2021 yılı bütçe çalışmaları başladı

SAMSUN - Tekkeköy Belediyesinin 2021 mali yılı performans programı ve gelir-gider bütçesi belirleme çalışmaları başladı.

Tekkeköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, belediye binasında yer alan meclis toplantı salonunda yapıldı. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlık yaptı. Mecliste görüşülen tüm maddeler incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Gelir-gider bütçesi komisyonda

Bütçe çalışmalarının da komisyonlara havale edildiğini dile getiren Tekkeköy Belediye Meclis Başkanvekili Aydın Karmil, "2021 yılının gerek gelir-gider bütçesiyle alakalı gerekse performansla alakalı komisyonlarda bu ay yaklaşık 15 gün müzakere edeceğiz. Çalışacağız ve ilgili birimlerin yetkililerini tek tek çağırarak dinleyeceğiz ve onlardan bilgi almış olacağız. 2021 yılına ait o birimlere ayrılan, düşünülen ve karara bağlanacak olan bütçeyle ilgili görüşlerine başvuracağız. Talepleri nedir ve ne kadarı karşılanabiliyor gibi enine boyuna mali ve iktisadi kısaca yatırım anlamında görüşlerini almış olacağız" dedi.

Kadastro güncelleme çalışmaları

Mecliste görüşülen diğer başlıklardan söz eden Başkanvekili Karmil, "Diğer bir maddemiz 7 tane mahallemizde kadastro çalışması yapılacağından dolayı kanunun ön görmüş olduğu 40 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, yüz kızartıcı suça bulaşmamış olan ayrıca 10 yıl o mahallede ikamet etmiş olan altışar kişiden oluşan bilirkişi komisyonlarını seçmiş olduk. Onun dışında hisseli satışlarla alakalı encümenimize yetki verdik. İmarla ilgili iki maddemiz vardı. Onları da komisyona havale etmiş olduk" diye konuştu.

"Tekkeköy'ü Karadeniz'in parlayan yıldızı haline dönüştürmüş olacağız"

Tekkeköy'ün gelecekte çok parlak zamanlar yaşayacağını dile getiren Karmil, "Tekkeköy gerçekten sanayisiyle, tarihiyle, kültürüyle, sportif faaliyetleriyle ve çok eski kadim bir geçmişi olan bir ilçe olması hasebiyle gelişmeye çok müsait olan bir ilçemiz. İnanın son yıllarda gerek hükümetimizin gerek milletvekillerimizin, teşkilatımızın, belediye başkanımızın ve meclis üyesi arkadaşlarımızın, çalışan işçisinden memuruna bütün arkadaşlarımızın topyekun Tekkeköy halkının da katkılarıyla, görüşleri alınarak çok güzel bir yolda devam ediyoruz. İnşallah bu hızla biz Tekkeköy'ü değil Samsun'un belki de Karadeniz'in parlayan yıldızı haline dönüştürmüş olacağız hep birlikte" şeklinde konuştu.

Tekkeköy'de 2021 yılı bütçe çalışmaları başladı
Tekkeköy'de 2021 yılı bütçe çalışmaları başladı
Tekkeköy'de 2021 yılı bütçe çalışmaları başladı
Tekkeköy'de 2021 yılı bütçe çalışmaları başladı
Tekkeköy'de 2021 yılı bütçe çalışmaları başladı
Tekkeköy'de 2021 yılı bütçe çalışmaları başladı

meclis başkanvekili, Tekkeköy, Aydın, Ekim, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tekkeköy'de 2021 yılı bütçe çalışmaları başladı - Son Dakika


Son Dakika

Meral Akşener'in A takımı belli oldu! MHP'den ihraç edilen Erhan Usta Başkanlık Divanı'na seçildi Kozalak toplarken elindeki demir çubuk enerji hattına temas eden genç, feci şekilde can verdi İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı
Köprüden atladıktan sonra üzerinden kamyonet geçen genç, yaşamını yitirdi Köprüden atladıktan sonra üzerinden kamyonet geçen genç, yaşamını yitirdi         
19:04
Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı         
18:39
Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu         
18:08
Doluluk yüzünden binemediği otobüsün önünü kesen kadın, vatandaşları çileden çıkardı Doluluk yüzünden binemediği otobüsün önünü kesen kadın, vatandaşları çileden çıkardı         
17:42
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 19:56:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekkeköy'de 2021 yılı bütçe çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei