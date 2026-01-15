Tekkeköy'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü - Son Dakika
Tekkeköy'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü

Tekkeköy'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü
15.01.2026 12:16
Samsun'da tartışma sonucunda bıçaklanan Mesut İ. hayatını kaybetti, Dursun C. teslim oldu.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 5 ay önce cezaevinden çıkan Dursun C. (40), Mesut İ.'nin (50) ikametinin bulunduğu Sanayi Mahallesi Hacı Hasan Taş Sokak'a gitti.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun C, Mesut İ.'yi bıçakla göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mesut İ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Dursun C, suç aletiyle polise teslim oldu.

Öte yandan Dursun C.'nin cezaevinde bulunduğu dönemde eski eşini Mesut İ.'nin rahatsız ettiği, aralarında bu nedenle husumet oluştuğu iddia edildi.

Kaynak: AA

