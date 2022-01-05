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Tekme tokat dövdüğü karısı yerde can çekişirken arkasına dönüp bakmadan kaçtı! - Son Dakika

Tekme tokat dövdüğü karısı yerde can çekişirken arkasına dönüp bakmadan kaçtı!

05.01.2022 10:51

Sarıyer'de Ümit T. adlı şahıs,, tartıştığı eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü. Kocasının yumruklu saldırısına uğrayan kadın, merdivenlerden yuvarlanarak başından yaralandı. Yaralı kadın yerde can çekişirken, saldırgan koca ise arkasına bile bakmadan kaçtı. Olay anı anbean kameraya yansırken, kadının kendisini darbeden eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Saldırgan koca serbest bırakıldı.

Sarıyer Ayazağa'da 8 Aralık 2021 günü yaşanan olayda, Aynur T. (34) ve eşi Ümit T. (36) sokak ortasında kıskançlık yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından taksiye binmek isteyen Ümit T., yanına gelen karısına saldırdı. Öfkeli koca karısını üzerine yürüyerek yumruklamaya başladı.

Son dakika haberleri... İstanbul'da kıskanç koca dehşeti kamerada: Yumrukladığı karısını merdivenlerden yuvarladı

MERDİVENLERDEN BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Kocasının attığı yumruk darbeleri sonrasında Aynur T. bir işyerinin önündeki merdivenlerden boşluğa düştü. Genç kadın kafasından yaralanırken, öfkeli koca ise vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden koşarak kaçtı. Vatandaşların yardımıyla dükkanın önünden kaldırılan kadına ilk müdahale esnaflar tarafından yapıldı. Yaşanan darp anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haberleri... İstanbul'da kıskanç koca dehşeti kamerada: Yumrukladığı karısını merdivenlerden yuvarladı

KENDİSİNİ DARBEDEN EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan Aynur T.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede tedavisi tamamlanan kadın ardından taburcu edildi. Ancak kadın kendisini darbeden kocasından şikayetçi olmadı.

Son dakika haberleri... İstanbul'da kıskanç koca dehşeti kamerada: Yumrukladığı karısını merdivenlerden yuvarladı

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Dayağın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şahsın önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde koca Ümit T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri... İstanbul'da kıskanç koca dehşeti kamerada: Yumrukladığı karısını merdivenlerden yuvarladı

"YERDE YARI BAYGIN YATIYORDU"

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Ben burada kalabalığı gördüm ambulans gelmişti, ambulansı görünce ben de dükkanımı kilitleyip ortaya gittim. Baktım bayan yerde yatıyor, birkaç kişi müdahale ediyor. Polis de gelmişti olayı araştırıyordu. Kimse doğru düzgün bir şey görmemiş sadece dükkanın sahibi, bir vatandaşın kadına vurup kaçtığını görmüş" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Dükkanım ile olay yeri arasında yaklaşık 100 metre falan var. Gittiğimde ambulans oradaydı, sedyeye koyup ambulansa almışlardı. Bir süre sonra ekip otosu geldi polisler araştırmaya başladı. Galiba kadıncağızın kimliği yoktu o sırada. Kadının üzerinde galiba kocasının kredi kartı vardı. Biz olayı izledikten sonra üzüldük. Çirkin bir durum, olmaması gerekiyor. İnşallah kadıncağızda hiçbir sorun yoktur ve sağlık durumu iyidir" ifadelerini kullandı.

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Ayazağa, Sarıyer, Aralık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekme tokat dövdüğü karısı yerde can çekişirken arkasına dönüp bakmadan kaçtı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekme tokat dövdüğü karısı yerde can çekişirken arkasına dönüp bakmadan kaçtı! - Son Dakika
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