Tekne orucu tutan çocukların iftar heyecanı - Son Dakika
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Tekne orucu tutan çocukların iftar heyecanı

07.04.2022 19:29

Tekne orucu tutan çocukların iftar heyecanı8 yaş grubu çocuklara iftar programı düzenlendi.

Tekne orucu tutan çocukların iftar heyecanı

ERZURUM Erzurum Yakutiye Belediyesi tarafından Erzurum'da gelenek haline gelen tekne orucu tutan 4-8 yaş grubu çocuklara iftar programı düzenlendi. İftar programına katılan çocuklar maskotlarla doyasıya eğlendi.

Anadolu'nun eski ve köklü geleneklerinden olan tekne orucu, on bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesi "tekne orucu" olarak adlandırılıyor. Yakutiye Belediyesi ve Erzurum İl Müftülüğü tarafından 4-8 yaş grubu 500 çocuğa iftar programı düzenlendi. İftar programında Karagöz, Hacivat, Nasreddin Hoca gibi maskotlarla doyasıya eğlenen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Program'da konuşma yapan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Bu organizasyonu düzenlemekten çok mutluyuz. Anadolu'nun çok kadim bir kültürüdür tekne orucu. Bu vesileyle bizde 4-8 yaş grubunda ki 500'e yakın çocuğumuzla bir araya gelerek geleneği sürdürmeye çalıştık. Çocuklarımıza oruç ibadetinin farkındalığını oluşturduk" diye konuştu. Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Bölge Yarışması'nda birinci olan Erzurum Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İrfan Dönmez'in ezan okumasıyla çocuklar oruçlarını açtı.

İftarlarından sonra da katılım sağlayan 500'e yakın çocuk doyasıya eğlendi.

Tekne orucu tutan çocukların iftar heyecanı
Tekne orucu tutan çocukların iftar heyecanı
Tekne orucu tutan çocukların iftar heyecanı

YORUMLAR
500
Tekne orucu tutan çocukların iftar heyecanı Tekne orucu tutan çocukların iftar heyecanı Tandır bacası leyleklere yuva oldu Tandır bacası leyleklere yuva oldu

Yakutiye Belediyesi, Yakutiye, Erzurum, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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