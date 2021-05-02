TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika

TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

02.05.2021 17:11

ÇATALCA'dan satın aldıkları tekneyle Rumeli Feneri'ne doğru yola çıktıktan kısa bir süre sonra su alan ve alabora olan tekneden denize düşen ve kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

ÇATALCA'dan satın aldıkları tekneyle Rumeli Feneri'ne doğru yola çıktıktan kısa bir süre sonra su alan ve alabora olan tekneden denize düşen ve kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Teknenin battığını duyan ve ilk olay yerine gelen balıkçı Ertuğ Aslanlar, Arkadaşın birini kurtardık. O can yeleğini giymiş ama diğeri giyememişti. Can yeleği suyun üzerindeydi, giyememiş demekki. Aradık bulamadık dedi. Öte yandan, dün kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün 1530'da Çatalca'ya bağlı Ormanlı Sahili ile Arnavutköy'e bağlı Karaburun Sahili arasında denizin 1 mil açıklarında meydana geldi. Yalıköy Sahili'nden satın aldıkları tekneyi Rumeli Feneri'ne götürmek üzere denize açılan 60 yaşındaki Yukup Hut ve 28 yaşındaki 1 kişi Ormanlı Sahili ile Karaburun Sahili arasında denizin 1 mil açıklarında dehşeti yaşadı. Su alan ve alabora olan teknedeki 2 kişi batmadan hemen önce sahil güvenliğe yardım çağrısında bulundu. Yakup Hut'un can yeleği sayesinde batmaktan kurtulduğu olayda, 28 yaşındaki adı öğrenilemeyen kişi ise gözden kayboldu. Yaşanan olay sonrası harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri yaklaşık 2 saat saat su üzerinde hayatta kalma mücadelesi veren Yakup Hut'u kurtararak Karaburun Sahili'ne getirdi. Ambulansla önce Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sonrasında ise Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yakup Hut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞIN BİRİNİ KURTARDIK. O CAN YELEĞİNİ GİYMİŞ AMA DİĞERİ GİYEMEMİŞTİ

Batan tekneye ilk ulaşanlar ise Karaburun Sahili'ndeki balıkçılar oldu. Sahil güvenlik ekipleri ile birlikte batan teknenin bulunduğu yere giden balıkçılar, su üzerinde can yelekli birini gördüklerini ve kurtardıklarını söylediler. Karaburun'da balıkçılık yapan Ertuğ Aslanlar, Arkadaşlarla beraber limandayken Ormanlı kıyısında bir teknenin battığını duyduk. Arkadaşın teknesiyle birlikte oraya gittik hemen. Sahil Güvenlik de geldi, helikopter geldi. Arkadaşın birini kurtardık. O can yeleğini giymiş ama diğeri giyememişti. Can yeleği suyun üzerindeydi, giyememiş demekki. Aradık bulamadık. Dalgıçlar da hemen geldi ancak bulamadık. Tekneye ve ağlarına ulaştık. Aramaların devam ettiğini duyduk dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Dün 15.30'dan beri kayıp olan kişiyi arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ekipleri, dalgıçlar ve helikopterli ekipler devam ediyor.

Öte yandan, dün kayıp kişiyi arama kurtarma çalışmaları ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, sahil güvenlik ekiplerin çalışma yaptığı ve helikopter ile havadan çalışanlara destek verildiği görüldü.

TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik, Ormanlı, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKNENİN ALABORA OLMASI SONUCU KAYBOLAN KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR - Son Dakika


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