Son Dakika Haberleri: Teknik direktör Erkan Zengin'in golleriyle galibiyet geldi
Son Dakika Spor Teknik direktör Erkan Zengin'in golleriyle galibiyet geldi

Teknik direktör Erkan Zengin'in golleriyle galibiyet geldi

1 saat önce

Erkan Zengin, maçın 43'üncü dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirirken, 77'nci dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.

Teknik direktör Erkan Zengin'in golleriyle galibiyet geldi, System.String[]

Erkan Zengin, maçın 43'üncü dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirirken, 77'nci dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Zengin, müsabakanın 81'inci dakikasında kendisini oyundan aldı.


Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 15'e yükseltirken, Osmanlıspor 7 puanda kaldı.


STAT: Vefa


HAKEMLER: Ramazan Keleş, Serdar Diyadin, Baran Eraslan


FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Abdülhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Çağrı Ortakaya, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 79 Barış Özbek), Erkan Zengin (Dk. 81 Mervan Çelik), Darri, Emeghara (Dk. 66 Turgut Doğan Şahin)


OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Oğuz Yıldırım, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Barış Zeren (Dk. 87 Doğukan Efe), Blagojevic, Ayuk, Okan Deniz (Dk. 80 Yiğit Kotan), Mertan Caner Öztürk (Dk. 73 Todorovic), Erdem Çetinkaya


GOLLER: Dk. 43 (P) ve Dk. 77 Erkan Zengin (Fatih Karagümrük)


SARI KARTLAR: Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Erkan Zengin (Fatih Karagümrük) - Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor)

Fatih Karagümrük, Bülent Cevahir, Osmanlıspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:04 
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