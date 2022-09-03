Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz - Son Dakika
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Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz

03.09.2022 15:29

TEKNOFEST'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine "İzmir'i unutma. Daha ileri gidersen bedeli ağır olur. Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleşen TEKNOFEST 2022 kapsamında önemli açıklamalarda bulunuyor. Gençlere seslenen ve teknolojinin önemine vurgu yapan Erdoğan, çeşitli konularda değerlendirmeler yaptı.

"İZMİR'İ UNUTMAYIN"

Yunanistan'ın son zamanlarda Ege Denizi'ndeki Türk kuvvetlerine karşı yapmış olduğu tacizlere de çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerleri beklediğinden emin olun. Bunlara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz - Son Dakika
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