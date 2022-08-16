Apple, TikTok videosu nedeniyle çalışanını tehdit etti! - Son Dakika
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Apple, TikTok videosu nedeniyle çalışanını tehdit etti!

16.08.2022 01:56
Apple, TikTok videosu nedeniyle çalışanını tehdit etti!

Teknoloji devi Apple, bir TikTok videosu nedeniyle çalışanını tehdit ettiği iddiasıyla karşı karşıya. İşte detaylar!

iPhone'larda reklam gösterecek olmasıyla gündemde olan Apple, şimdi de yeni bir iddiayla karşı karşıya. İddiaya göre Apple, önemli iPhone güvenlik önerilerinin yer aldığı TikTok videosunu yayınlayan bir işçiyi kovmakla tehdit etti. Bu iddia ise kendini Apple çalışanı olarak tanıtan Paris Campbell'den geldi.

Apple çalışanı tehdit aldığını söyledi

Paris Campbell adlı bir kişi kendini Apple çalışanı olarak tanıtmasından sonra şirketle ilgili konularda paylaşımda bulundu. Ayrıca paylaşımlarıyla şirket politikasını ihlal ettiğinin kendisine söylendiğini de belirtti.

Apple, TikTok videosu nedeniyle çalışanını tehdit etti!

Şirketin sosyal medya politikasına göre firma, çalışanları müşteriler, meslektaşlar ve gizli bilgiler hakkında paylaşım yapmamaları konusunda uyarır. Ancak Apple, çalışanların teknolojiyle ilgili paylaşım yapmasını tam anlamıyla engellemiyor. Ayrıca bir belgede, "Kendiniz olmanızı istiyoruz, ancak gönderilerde, Tweet'lerde ve çevrim içi iletişimlerde saygılı olmalısınız." diyor.

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New York'ta yaşayan Campbell, yaklaşık altı yıl Apple perakendesinde onarım teknisyeni olarak çalıştı. Geçtiğimiz hafta Coachella'da iPhone'unu kaybeden bir TikTok kullanıcısına ise yanıt verdi. Ardından iPhone'unu Apple Kimliği'nden çıkarmadığı takdirde kişisel bilgilerinin karaborsada satılacağını söyleyen tehdit mesajları aldı.

Campbell, "Bu bilgiyi tam olarak nasıl bildiğimi söyleyemem, ancak son altı yıldır meyve hakkında konuşmayı seven belirli bir şirkette sertifikalı donanım mühendisi olduğumu söyleyebilirim" dedi. Kullanıcıyı gaspçıları dinlememesi konusunda uyarmadan önceki videosunda ise "Telefonunuz aslında onlar için hiçbir işe yaramaz ve onları kurtarabilecek tek kişi sizsiniz ve bunu yapmamanızı öneririm." dedi.

Bu video 24 saat içinde 5 milyon izlenmeye ulaştı. Cuma günü ise Campbell bir yöneticiden videoyu kaldırmasını, aksi takdirde 'fesih dahil' disiplin cezası alacağını belirten bir telefon aldığını söyledi. Videoyu yarıda bırakırsa ne olacağını sorduğunda ise yöneticinin kendine döneceğini belirtti.

Bunların ardından çalışan hafta sonu 'Sevgili Apple' başlıklı bir video yayınladı. Videoda bir Apple çalışanı olduğunu ve kovulup kovulmayacağını duymayı beklediğini söyledi. "Bu videoya kadar kendimi hiçbir zaman Apple çalışanı olarak tanımlamadı. Ama komik olan şu ki, sosyal medya politikalarını inceledikten sonra hiçbir yerde kendimi bir Apple çalışanı olarak tanıtamayacağım yazmıyor, bunu şirketi tehlikeli gösterecek şekilde yapmamalıyım."

TikTok'ta 439 bin takipçisi olan Campbell, önemli bir takipçi kitlesine sahip. Pek çok kişi ise popüler olması nedeniyle kovulmayacağını öne sürüyor. Peki, siz Apple TikTok videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Paris, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, TikTok videosu nedeniyle çalışanını tehdit etti! - Son Dakika

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