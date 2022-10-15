Mahkeme karar verdi: Apple için milyon dolarlık ceza! - Son Dakika
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Mahkeme karar verdi: Apple için milyon dolarlık ceza!

15.10.2022 02:41
Mahkeme karar verdi: Apple için milyon dolarlık ceza!

Teknoloji devi Apple, telefon kutularına şarj aleti koymadığı gerekçesiyle milyon dolarlık cezaya çarptırıldı! İşte detaylar..

Apple, 2020 yılında iPhone 12 serisinin lansmanıyla telefon kutularına şarj cihazı eklemeyi bıraktı. Teknoloji devi açıklama olarak da bu şekilde çevreye verdikleri zararı azaltmak istediklerini duyurdu. Telefon kutularından şarj adaptörlerini çıkardıktan sonra maddi olarak dönüş alan şirketi rakipleri de izledi. Başta bu tutumundan dolayı Apple ile alay eden Samsung başta olmak üzere Google da kutudan şarj aletlerini çıkarma kararı aldı.

Apple severler tarafından hoş karşılanmayan bu kararı Brezilya, kabul etmedi. Konuyla ilgili dava açan Brezilya Mahkemesi, Apple'a geçtiğimiz ay 2,34 milyon dolar para cezası verdi ek olarak da şarj cihazı olmadan telefon satışlarını durdurmasını emretti. Teknoloji devi, dün yine aynı nedenle para cezasına çarptırıldı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Apple için 19 milyon dolarlık ceza!

Brezilya Mahkemesi, Apple'a telefon kutularından şarj aletini eklemediği için 19 milyon dolarlık ceza kesti. Mahkeme, ek olarak da ülkede satılan yeni iPhone'ların şarj cihazıyla satılmasını emretti. Davanın yargıcı Caramuru Afonso Fransisco, Brezilya'da son iki yıl içinde iPhone 12 ve iPhone 13 satılan alan tüketicilere şarj cihazı sağlanmasını da istedi. Brezilya Mahkemesi, Apple'ın açık bir şekilde çevreyi bahane olarak göstererek daha önce tüketiciye ücretsiz olarak verilen bir ürünü satın alma zorunluluğu dayattığını belirtti.

Mahkeme karar verdi: Apple için milyon dolarlık ceza!

Brezilya Adalet Bakanlığı, daha önce yine aynı sorun nedeniyle ülkede Apple'ın iPhone 12 ve iPhone 13'ü şarj cihazı olmadan satmayı yasaklamıştı. Ek olarak 2,5 milyon dolar da para cezası vermişti. Apple, para cezasına karşı olarak iPhone'lara güç adaptörü eklememenin çevreye yararı olduğunu ve atıkları azalttığını açıklamıştı.

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Ayrıca Avrupa Birliği, geçtiğimiz günlerde üreticilerin 2024 yılına kadar bütün cihazlarda ortak USB-C şarj bağlantı girişleri kullanılmasını yasalaştırdı. Bu durumun Apple için zor olacağı düşünülüyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Brezilya bu konuda haklı mı ya da Apple gerçekten çevreyi mi korumak istiyor? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Cep Telefonu, Brezilya, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mahkeme karar verdi: Apple için milyon dolarlık ceza! - Son Dakika

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