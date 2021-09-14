Teknoloji devi Apple bugün Türkiye saatiyle 20:00'de yeni ürünlerini tanıtacak. iPhone 13 serisinin; iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinden oluşacağı tahmin ediliyor.
Apple'ın bu akşam gerçekleştirilecek olan tanıtım etkinliği öncesinde online satış mağazasını geçici olarak kapattı. Apple'ın online mağazasına girmek isteyenler, "Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin." mesajıyla karşılaşıyor.
Apple'ın online mağazasının, bu akşam Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak olan tanıtım etkinliğinin hemen ardından yeni iPhone modellerinin mağazaya eklenmesiyle tekrar işleme açılması bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı - Son Dakika Ekonomi