Teknoloji yatırımları şirketleri büyütüyor mu?

Yıldırım Adıgüzel, 20 yılı aşkın deneyimiyle teknoloji ve iş stratejisini birleştirmenin önemine dikkat çekiyor. Daha önce Shopney ve Hepsiemlak’ta CTO olarak da görev yapan Adıgüzel, “Sadece teknolojiye yatırım yapmak yetmiyor. Şirketlerin büyüme hedefleriyle teknoloji stratejisini hizalamaları gerekiyor. Modern tech stack’ler, big data ve scalable architecture’lar, doğru yönetildiğinde doğrudan verimliliğe ve büyümeye katkı sağlıyor” diyor.

BÜYÜK VERİ VE AGİLE KÜLTÜRÜ

Uzman, Agile geliştirme, TDD ve DevOps süreçlerinin şirket performansını artırmada kritik rol oynadığını belirtiyor. “Büyük veri, bulut çözümleri ve teknoloji odaklı süreçler, şirketlerin daha hızlı karar almasını ve operasyonel verimliliği artırmasını sağlıyor. Önemli olan bu yatırımların iş hedefleriyle entegre edilmesi” diyor.

Adıgüzel’in değerlendirmelerine göre, teknoloji yatırımları tek başına yeterli değil; ancak doğru strateji ve liderlik ile şirketleri bir adım öne taşıyabiliyor. RelevantBox LLC, danışmanlık ve uygulama alanındaki deneyimiyle bu entegrasyonu sağlamak isteyen şirketler için yol gösterici rol oynuyor. Yıldırım Adıgüzel, teknoloji ve iş stratejisini birleştiren liderliği sayesinde, şirketlerin sadece dijital araçlara yatırım yapmakla kalmayıp, bu yatırımların gerçek büyümeye dönüşmesini sağlayacak süreçleri hayata geçirmelerine de öncülük ediyor.