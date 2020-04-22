"Teknolojiden uzak firmalar elenecek" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Teknolojiden uzak firmalar elenecek' - Son Dakika Ekonomi

"Teknolojiden uzak firmalar elenecek"

7 saat önce

Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, "Geleceğin rekabetinde Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, yapay zeka gibi kavramların sistemlere adaptasyonunu ve ne şekilde uyum sağlayabileceğimizi tartıştığımız şu dönemde teknolojiden uzak firmaların sistemden elenmesi...

Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, "Geleceğin rekabetinde Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, yapay zeka gibi kavramların sistemlere adaptasyonunu ve ne şekilde uyum sağlayabileceğimizi tartıştığımız şu dönemde teknolojiden uzak firmaların sistemden elenmesi kuvvetle muhtemeldir. Değişime odaklanmak çeviklik ve esnek bir firma yönetimi günümüz şartlarında firmaların olmazsa olmazıdır" dedi.


Dünya küresel salgın ile mücadele ederken, teknoloji hayatımızın her alanında etkisini ve önemini daha da artırdı. Bu kapsamda birçok şirket yapısal değişiklilerle süreci idare etmeye çalışırken, sürece ayak uyduramayan firmalar ise büyük sıkıntılar yaşıyor. Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, Bursa Beton hakkında diğer şirketlere referans olacak bilgiler aktardı.


34 yıldır 24 saat hizmet


Şirketin yapılanmasını ve yakın dönem iş gündemi ile ilgili bilgiler aktaran Barbaros Onulay, "Bursa Beton olarak 1986 yılından beri hazır beton sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Bursa, Kütahya, Yalova ve Bandırma'da kurulu yeni tesis teknolojisi standartlarına sahip hazır beton tesislerimiz, 30 beton pompası ve 120 transmiksere sahip araç parkımız ile çevreci yaklaşım ve koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibiyle müşterilerimize 24 saat kesintisiz hizmet sunabilmekteyiz" ifadelerini kullandı.


Yapıların ana unsuru, inşaatın iskeleti kullanılan çelik ve beton olduğunu aktaran Onulay, "Dolayısıyla beton, inşaat sektörünün en önemli yapı maddelerinden biridir. Bu bağlamda sektörün gereksinimi olan inovatif gündemi takip ediyor ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Beton kalitesindeki en önemli unsur, beton üretim yerinin ve sisteminin uygun olmasıdır. Bursa Beton olarak beton teknolojisini yakından takip ediyor, iş hacmimizi faaliyet gösterdiğimiz her alanda devamlı büyütmeye çalışıp, verimliliğimizi artırmaya odaklanırken, teknoloji ve kalite standartlarımızı sürekli yeniliyor, yarattığımız katma değeri geliştirmeye odaklanıyoruz. Hazır beton sektöründe Laboratuvar Yeterlilik Belgesi alan ilk şirketlerden biri olarak Ar-Ge'miz ile ulusal ve uluslararası standartlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.


Onulay sözlerini şöyle sürdürdü: "Markamız için yenilikçi olmak çok önemli. Sektörde hem bilgi hem de üretim teknolojileri anlamında yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Günlük 18 bin metreküp üretim kapasitesine sahip 19 hazır beton santralimiz ve 2 taş ocağı tesisimiz ile Güney Marmara Bölgesi'nde geniş bir hizmet ağına sahibiz. Donanım ve yazılım teknolojilerinden en iyi şekilde faydalanıyoruz. Tesislerimizde üretilecek olan hazır betonun tüm bileşenleri kullandığımız özel bir bilgisayar otomasyonu dahilinde tartılıp karıştırılarak hazırlanmaktadır. Ham maddenin girişinden ürün olarak çıkışına kadar ki tüm iş süreçlerimizdeki faaliyetlerimiz kullandığımız ERP programı aracılığı ile kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede ürünlerimizin izlenebilirliği sağlanmaktadır. Kullandığımız araç takip yazılımı ile transmikserlerimizin günlük hareketleri, araç seyirleri, trafik kurallarına uyumları takip edilmektedir."


"Çağın gerisinde kalanlar elenecek"


Gelişen teknoloji ve değişen dünya düzenine ayak uydurmayan firmaların elenmesinin mümkün olduğunu aktaran Onulay, beton üretiminde kullanılan sistemler hakkında şu bilgileri paylaştı: "Haberleşme teknolojilerinin bu kadar hızlı ilerlediği bilgi çağının gerisinde kalan firmaların uzun soluklu olarak ömrünü sürdürmesi mümkün değildir. ERP sistemleri ile verilere canlı ulaşmak, raporlamak, takip etmek, güncel tutmak, üretime uyum sağlamak, hata faktörlerini en aza indirmek mümkün hale gelmiştir. Fakat bunun da ötesinde hazır beton üretim işletmeleri için etkinliği artırılmış bir ERP sistemi ile kontrol altına alınmış bir üretim yapılmasının insan hayatı için önemi büyüktür. İçinde yaşadığımız betonarme binaların kilit hammaddesi olan hazır betonun üretimi ve uygulanması servis ömrü ve durabilitesini direkt olarak etkilemekte bir diğer tabirle binalarımızın sürdürülebilirliğini artırmaktadır. Hazır betonun kalitesi ve yasal mevzuata uygunluğu depremde hayat kurtarır." - BURSA

Bursa Beton, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:25 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu         
16:41
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Mermer ustası, ilgi artınca Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı         
16:31
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi         
16:29
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi         
16:25
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim         
16:09
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor         
16:07
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı         
16:01
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur         
15:58
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş         
15:51
Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu         
15:47
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı         
15:28
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim         
15:21
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu         
15:17
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL         
15:15
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi         
15:10
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi         
14:51
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde         
14:46
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti         
14:36
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı         
14:35
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı         
14:33
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü         
14:00
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek         
13:57
Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi         
13:52
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı         
13:49
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin         
13:46
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi         
13:46
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek         
13:41
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı         
13:35
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 16:51:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Teknolojiden uzak firmalar elenecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]