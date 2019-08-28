Son Dakika Haberleri: Teknosa ve Monster'den oyunu büyüten iş birliği
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Teknosa ve Monster'den oyunu büyüten iş birliği

2 saat önce

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa ve yerli bilgisayar markası Monster, oyun pazarını hareketlendirecek bir iş birliğine imza attı.

Teknosa ve Monster'den oyunu büyüten iş birliği, System.String[]
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa ve yerli bilgisayar markası Monster, oyun pazarını hareketlendirecek bir iş birliğine imza attı.
Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, sahip olduğu geniş ürün yelpazesiyle oyun segmentinde önemli bir adres olan Teknosa, bu yeni ortaklıkla ilk kez Monster oyun bilgisayarlarını bir perakende zincirine entegre ederek online alışveriş platformu teknosa.com'da satışa sunuyor.
"Büyüksün, büyük oyna" mottosuyla oyun tutkunlarının her platformda yanında olan Teknosa ve yüksek performanslı ürünleriyle tercih edilen Monster, hayata geçirilen iş birliği kapsamında Intel® ESL Türkiye Şampiyonası'nda da birlikte yer alacak.
Teknosa ve Monster, finalleri 12-15 Eylül'de İzmir Enternasyonel Fuarı'nda gerçekleşecek olan büyük e-spor organizasyonunda oyun severler için farklı deneyimler ve çeşitli sürprizler hazırlıyor.

Teknosa güvencesiyle kesintisiz oyun deneyimi

Gelişmiş ekran kartları ve yeni nesil Intel işlemcilerle oyuncuların tercihi olan Monster oyun bilgisayarı serileri Abra ve Tulpar, Teknosa güvencesi, taksitli ödeme seçenekleri ve online kredi imkanlarıyla teknosa.com'da oyunseverlerle buluşuyor.

Abra ve Tulpar serisinde ekran boyutları, ihtiyaca göre 15,6 inç veya 17,3 inç olabiliyor.
Yüksek performansı ve oyunculara özel tasarımlarıyla günün her saati oyun oynamayı keyifli hale getiren Monster oyun bilgisayarları, esnek modelleme avantajı ile bilgisayarın kişiselleştirilmesine imkan sağlıyor.
Monster Notebooklar, performanslarıyla kesintisiz aksiyon ve maksimum oynanabilirliği bir araya getiriyor.
Sabancı Holding, Teknosa, Intel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:30 Kaynak: AA
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