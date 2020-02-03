Teksas eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teksas eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika

Teksas eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

6 saat önce

NEW ABD'nin Teksas eyaletindeki Teksas A&M Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Teksas eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü, System.String[]

NEW ABD'nin Teksas eyaletindeki Teksas A&M Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dallas'ın 107 kilometre kuzey doğusunda bulunan Commerce yerleşkesindeki Pride Rock öğrenci yurdundaki silahlı saldırıda, 2 kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Yaralının hastanede tedavi altına alındığı, gün boyu üniversitede derslerin iptal edildiği kaydedildi.

Polisin silahlı saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Teksas A&M Üniversitesinin, 12 binden fazla öğrencisi ile Teksas'ın en büyük 3. üniversitesi olduğu belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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