Teksas İnsan Kaçakçılığı Olayında İki Kişi Yargılanıyor - Son Dakika
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Teksas İnsan Kaçakçılığı Olayında İki Kişi Yargılanıyor

21.07.2022 14:11
Teksas İnsan Kaçakçılığı Olayında İki Kişi Yargılanıyor

HOUSTON, 21 Temmuz (Xinhua) -- Federal savcıların açıklamasına göre, bir federal büyük jüri Çarşamba günü, ABD'nin orta güney eyaleti Teksas'taki San Antonio'da geçen ay terk edilmiş bir tır kasasında bulunan 53 göçmenin ölümüyle ilgili olarak iki kişi aleyhine dava açtı.

HOUSTON, 21 Temmuz (Xinhua) -- Federal savcıların açıklamasına göre, bir federal büyük jüri Çarşamba günü, ABD'nin orta güney eyaleti Teksas'taki San Antonio'da geçen ay terk edilmiş bir tır kasasında bulunan 53 göçmenin ölümüyle ilgili olarak iki kişi aleyhine dava açtı. Teksas'ın Batı Bölgesi Savcılığı'ndan yapılan açıklamada aracın 46 yaşındaki sürücüsü Homero Zamorano Jr. ve olayla ilgili olarak Zamorano ile iletişim kurduğu telefonundan anlaşılan 28 yaşındaki Christian Martinez hakkında, ABD'de yabancıları yasadışı yollarla taşımak için kurdukları gizli plan sonucu ölüme sebebiyet vermek gibi suçlamaların bulunduğu belirtildi. Savcılık, bu suçlamalar sonucu iki şüphelinin ömür boyu hapis veya ölüm cezası alabileceğini belirtti. Araç 27 Haziran'da San Antonio'da bulunduğunda 50 yetişkin ve üç çocuğun öldüğü belirlenmişti. Olayın modern ABD tarihinde en fazla insanın hayatını kaybettiği insan kaçakçılığı vakası olduğuna inanılıyor. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafazasına göre, ölenlerin çoğunluğunu Meksika, Guatemala ve Honduras'tan gelen göçmenler oluşturuyor. Göçmenlerin sıcak çarpması ve sıcak bitkinliği yaşadığı ve cansız halde bulunduklarında kamyonda ne su ne de çalışan bir klima ünitesi olduğu belirtildi.

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Abc: ABD Asker Ailelerinde İstismar Vakaları Arttı Abc: ABD Asker Ailelerinde İstismar Vakaları Arttı
Kaynak: Xinhua

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