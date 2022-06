Teksas'ta 53 Göçmenin Tır Kasasında Ölü Bulunmasıyla İlgili 4 Kişi Tutuklandı

HOUSTON, 29 Haziran (Xinhua) -- ABD Adalet Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, ABD'nin orta kesiminin güneyindeki Teksas eyaletinin San Antonio kentinde 53 göçmenin aşırı sıcak ve havasız bir 18 tekerlekli tırın kasasında yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak suçlanan dört kişi tutuklandı. Bakanlık, adının Homero Zamorano Jr. olduğu açıklanan 45 yaşındaki tır şoförünün, Çarşamba günü ölümle sonuçlanan insan kaçakçılığı yapmakla suçlandığını belirtti. Yerel basına göre şoförün 1990'lara kadar uzanan kabarık bir sabıka geçmişi bulunuyor.

Adalet Bakanlığı, Salı gün Teksas'ın Palestine kentinde tutuklanan 28 yaşındaki Christian Martinez'in kayıt dışı göçmenleri taşımak için fesada karışmakla ve bunun ölümle sonuçlanmasıyla suçlandığını açıkladı. Yazılı açıklamaya göre, yapılan soruşturmada Zamorano ile Martinez arasında kaçakçılık olayına ilişkin iletişim kurulduğu ortaya çıkarıldı. CNN televizyonun haberine göre, Zamorano ile Martinez suçlu bulunmaları durumunda ömür boyu hapis veya ölüm cezasına çarptırılabilir. ABD'li yetkililere göre, her ikisi de Meksika vatandaşı olan Juan Claudio D'Luna-Mendez ile Juan Francisco D'Luna-Bilbao, Salı günü Amerika Birleşik Devletleri'nde yasadışı olarak ikamet ederken ateşli silah bulundurmakla suçlandı. Polis bu kişileri Pazartesi günü tırın kayıtlı olduğu San Antonio kentindeki adreste tutuklamıştı. San Antonio'da İç Güvenlik Soruşturmalarından sorumlu özel ajan vekili Craig Larrabee, insan kaçakçılığı olayını Amerika Birleşik Devletleri tarihinin "ek kötüsü" olarak niteledi.

Meksika Ulusal Göçmenlik Enstitüsü Başkanı Francisco Garduno Yanez, Çarşamba günü düzenlediği bir basın toplantısında, sahte plakalı tırın Pazartesi günü bulunduğunda 67 göçmen taşıdığını söyledi. San Antonio İtfaiye Şefi Charles Hood, soğutmalı tırda su bulunduğuna ve klimanın çalıştığına dair bir işaret olmadığını belirtti. Canlı bulunanlar dokunulamayacak kadar sıcaktı ve sıcak çarpması ile halsizlikten muzdaripti. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre San Antonio'da hava sıcaklığı Pazartesi günü 38,3 dereceye çıkarken kapalı römorktaki sıcaklığın çok daha yüksek seviyelere ulaştığı tahmin ediliyor. San Antonio Belediye Başkanı Ron Nirenberg, Salı günü yaptığı açıklamada, "Bunu tarif etmek zor. Bu her türlü açıklamanın kifayetsiz kaldığı bir trajedi" dedi. The Texas Tribune adlı medya kuruluşunun haberine göre, Teksas'a kayıt dışı giren göçmenler her zaman ölüm riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.