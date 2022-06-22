Teksas'taki okul saldırısıyla ilgili yetkililer birbirini suçlamaya başladı - Son Dakika
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Teksas'taki okul saldırısıyla ilgili yetkililer birbirini suçlamaya başladı

22.06.2022 18:38
Teksas'taki okul saldırısıyla ilgili yetkililer birbirini suçlamaya başladı

ABD'nin Teksas eyaleti Uvalde kasabasında geçen ay 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısında, polisin geç müdahalesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

ABD'nin Teksas eyaleti Uvalde kasabasında geçen ay 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü okul saldırısında, polisin geç müdahalesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steve McCraw, saldırı hakkında süren soruşturma çerçevesinde eyalet meclisi senato komitesine verdiği ifadede, saldırı günü öğretmen eşini korumak isteyen bir polis memurunun silahına el konulduğunu öne sürdü.

McCraw, saldırıda öldürülen iki öğretmenden biri olan Eva Mireles'ın vurulduktan sonra polis eşi Ruben Ruiz'i arayarak yardım istediği belirterek "O sırada okulda bulunan Ruiz, bunun üzerine koridorda ilerlemek istedi ancak durdurularak silahı elinden alındı ve olay yerinden uzaklaştırıldı." dedi.

"McCraw, kendine bağlı polisleri müdahalenin dışında tutmak için yalan söylüyor"

Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin ise belediye meclisi toplantısında, iddialar üzerine Steve McCraw'ı, şeffaf olmayan bir şekilde seçilmiş ve sızdırılmış bilgilerle soruşturmayı manipüle ederek dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı.

Saldırı anında en az 8 değişik kolluk kuvvetine ait polislerin okuldaki koridorda bulunduğuna dikkati çeken McLaughlin, "McCraw, kendine bağlı polisleri müdahalenin dışında tutmak için yalan söylemeye, yanlış bilgi sızdırarak yanlış yönlendirmeye devam ediyor. Her brifingde, o gün olay yerinde bulunan kendi polislerini dışarıda tutuyor." diye konuştu.

McLaughlin, McCraw'ın ailelere gerçek cevap vermek ve tam bir rapor sunmak zorunda olduğunu belirterek "Uvalde için önemli olan, bu kalbi kırılmış ailelerin ve bu kederli topluluğun, tam bir soruşturma ve o gün olanlara dair doğru bir rapor almasıdır. Küçük iç çekişmeler, tıklama tuzağı manşetler ve siyasi amaçlı günah keçisi bulmalar kimseye yardımcı olmuyor. Bunlar toplumu bölüyor ve kederli aileleri daha da öfkelendiriyor." ifadelerini kullandı.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steve McCraw, dünkü ifadesinde, Uvalde polisinin saldırıdaki müdahalesini "sefil bir başarısızlık" olarak nitelemiş, Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo'yu gecikmeden dolayı sorumlu tutarak onu "polislerin hayatını, çocukların hayatlarının önüne koymakla" suçlamıştı.

Saldırıda polisin zamanında müdahale etmediği tartışması

"AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokuluna saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirilmişti.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında eleştirilere cevap vermiş, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söylemişti.

McCraw "O sırada olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan barikatların ardına sığınmış bir bireye geçildiğine inanıyordu. Ancak eldeki bilgilere göre, açıkça o sınıftaki çocuklar risk altındaydı ve saldırgan da hala aktifti. Bu, yanlış bir karardı." ifadesini kullanmıştı.

Uvalde okul bölgesi polis şefi Pete Arredondo da 10 Haziran'da Texas Tribüne gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini yavaşlatır düşüncesiyle telsizi yanına almadığını, kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü anlatmıştı.

Saldırganı tahrik etmemek için okul koridorunda 40 dakika beklediğini belirten polis şefi, "Ben, o gün kimseye sınıfa girmemesi konusunda talimat vermedim, sadece gerekli yardımları istedim." açıklamasında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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