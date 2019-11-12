Tekstil ihracatçılarından Rusya'ya sektörel ticaret heyeti

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Ivanovo Tekstil ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında Rusya'ya giden firmalar, Türk-Rus İş Forumu'nun ardından Rus firmalar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.



Rusya'nın özellikle Ivanovo Bölgesinde tekstil ihracatına dair büyük bir potansiyel olduğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ziyaretlerinin verimli geçtiğini belirtti. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından, ihracatta yeni pazarların bulunması ve dış pazarlardaki payının artırılması amacıyla Rusya'ya yönelik düzenlenen Tekstil ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti programı kapsamında Rusya ziyareti tamamlandı. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından organize edilen "Rusya/Ivanovo Tekstil ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti" programını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Rusya'nın tekstil sektörü ihracatı için büyük önem taşıdığını ifade ederek, heyete katılan firma temsilcileriyle Rus tekstil firmalarının gerçekleştirdiği ikili iş görüşmelerinden olumlu sonuçlar alınacağını beklediklerini ifade etti. Kileci, " Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 12. sırada yer alan Rusya'ya ihracatımız 3,5 milyar dolar. Türkiye'nin tekstil, konfeksiyon, halı ve deri sektöründeki 30 milyar dolarlık ihracatında ise Rusya 745 milyon dolarla 9. sırada. Ticaret hacmimizin böylesine gelişmiş olduğu ülkelerle karşılıklı faydayı artırmanın yollarını arıyor, çeşitli sektörlerde düzenlediğimiz ticaret heyetleri ile var olan ticaret hacmini genişletmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda yapılan araştırmalarımız sonucunda, Rusya'da çok eski tarihlerden beri tekstilin kalbi olarak anılan ve özellikle "konfeksiyon" alanında ciddi bir üretime sahip olan Ivanovo Bölgesi ile ticari ilişkilerimizin artırılmasının faydalı olacağını düşündük. İki ülkenin tekstil sektöründeki tartışılmaz yetkinliği ışığında, Ivanovo Bölgesi'nde Rus ve Türk iş adamları arasında güçlü ticari ilişkilerin gelişeceği ümidi ile Ticaret Bakanlığımız tarafından desteklenen bir Sektörel Ticaret Heyeti düzenledik. Tekstil sektöründeki üreticilerimizin, Ivanovo gibi önemli bir tekstil merkezinde yer alan firmalara ekonomik ve kaliteli kumaş ve iplik tedariği sağlayacak altyapısı olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin sağlayacağı devamlı ve kaliteli tedarik gücü ile Ivanovo Bölgesi'nde gerçekleşen konfeksiyon endüstrisi birleştirilirse her iki ülke de üretimine ve ihracatına değer kazandırmış olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.



İki gün süren Sektörel Ticaret Heyeti Programı'nda, tekstil firmaları Kolobova Tekstil Fabrikası ve Tekstil Profi Ticaret Merkezi'ni ziyaret ederek, Ivanovo'daki tekstil üretimi ve ticaretini yakından inceledi. - GAZİANTEP