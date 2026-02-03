Tekvandoda Hatay 2'ncisi olan lise öğrencisi madalyasını 11 Mayıs şehitlerine armağan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tekvandoda Hatay 2'ncisi olan lise öğrencisi madalyasını 11 Mayıs şehitlerine armağan etti

Tekvandoda Hatay 2\'ncisi olan lise öğrencisi madalyasını 11 Mayıs şehitlerine armağan etti
03.02.2026 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki terör saldırısında kardeşini kaybeden lise öğrencisi Mustafa Efe Erboz, tekvandoda kazandığı kupayı patlamada şehit olanlara ve ailelerine armağan etti.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki terör saldırısında kardeşini kaybeden lise öğrencisi Mustafa Efe Erboz, tekvandoda kazandığı kupayı patlamada şehit olanlara ve ailelerine armağan etti.

Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Fatmanur Erboz'un abisi Murat Efe Erboz, Antakya'da Hatay Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Tekvando Şampiyonasında dereceye girerek Hatay 2'ncisi oldu. Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan şehit abisi Murat Efe Erboz, bu madalyayı 31 Mayıs 2013 Reyhanlı'daki patlamada şehit olanlar adına aldığını belirterek, madalyayı tüm şehit ailelerine armağan ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Mustafa Efe, Reyhanlı, Güvenlik, Terör, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekvandoda Hatay 2'ncisi olan lise öğrencisi madalyasını 11 Mayıs şehitlerine armağan etti - Son Dakika

Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

23:16
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı
Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
22:29
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
22:02
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
21:32
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
20:42
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 02:02:05. #7.11#
SON DAKİKA: Tekvandoda Hatay 2'ncisi olan lise öğrencisi madalyasını 11 Mayıs şehitlerine armağan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.