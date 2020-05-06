Tel Abyad'da görev yapan Mehmetçiğe iftarda tatlı ikramı - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'de terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe iftarda tatlı ikramında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek huzur ve güven ortamının oluştuğu Tel Abyad'da çalışmalar devam ediyor.

Vali Erin tarafından Tel Abyad'da görev yapan güvenlik güçlerinin iftar sofrası için Valilik Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) aracılığıyla tatlı gönderildi.

Elleri tetikte, günün 24 saati bölgenin huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla görev yapan Mehmetçik, bu ikramla sınır ötesinde hatırlanmanın mutluluğunu yaşayarak moral buldu.

Terör zulmü altında ezilen mazlumların rahata kavuşması adına görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını ifade eden güvenlik güçleri, Vali Abdullah Erin'e moral veren bu desteğinden dolayı teşekkür etti.