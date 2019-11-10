Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'da mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
Son Dakika Güncel Tel Abyad'da mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu

Tel Abyad'da mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu

7 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde, terör örgütü PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu açıklandı.

Tel Abyad'da mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde, terör örgütü PKK/ YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sharakrak köyündeki arama- tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu belirtildi. Tesisin silahlar ve mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklama, şöyle:

"Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Komandolarımızın Tel Abyad'ın güneyindeki Sharakrak köyünde yaptıkları arama-tarama sırasında, terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu. Teröristlerce çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP'lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirildiği tespit edildi. Tesis içerisindeki silah malzemeleri mühimmatlarla birlikte kullanılamaz hale getirildi."


Telabyad, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:16 Kaynak: DHA
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Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu
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