Tel Rıfat'ta işgalini sürdüren PKK/YPG'li teröristlerden, Azez'e roketli saldırı: 5 sivil yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Tel Rıfat'ta işgalini sürdüren PKK/YPG'li teröristlerden, Azez'e roketli saldırı: 5 sivil yaşamını yitirdi

22.11.2022 22:04

Suriye'de Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezine roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

PKK/ YPG'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Kilis'in karşısındaki Azez ilçe merkezini roket saldırısıyla hedef aldı.

Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'lı teröristlerden Azez'e roket saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti

5 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 sivil yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'lı teröristlerden Azez'e roket saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti
Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'lı teröristlerden Azez'e roket saldırısı: 5 sivil hayatını kaybetti

SIK SIK SALDIRI DÜZENLİYORLAR

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan PKK/YPG, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürürken, buradan Cerablus, Afrin ve Azez'deki sivil yerleşimler ile Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sık sık saldırı düzenliyor.

Kaynak: AA
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Suriye, YPG, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

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