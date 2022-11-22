Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin 'den çıkarılan PKK/YPG, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürürken, buradan Cerablus , Afrin ve Azez'deki sivil yerleşimler ile Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sık sık saldırı düzenliyor.

Kaynak: AA

Suriye, YPG, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tel Rıfat'ta işgalini sürdüren PKK/YPG'li teröristlerden, Azez'e roketli saldırı: 5 sivil yaşamını yitirdi - Son Dakika

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