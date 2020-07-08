Telabyad'daki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Telabyad'daki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi

Telabyad'daki bombalı saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Telabyad kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 11 kişi...

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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