Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 10 Tutuklama
Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 10 Tutuklama

Telefon Dolandırıcılarına Operasyon: 10 Tutuklama
28.01.2026 22:49
Osmaniye merkezli operasyonda, telefon dolandırıcılığı yapan 10 kişi tutuklandı; 10 milyon lira kazanç elde ettiler.

OSMANİYE merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen 'Gölge Ağı' isimli operasyonda, 10 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla yakalanan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin ülke genelinde 25 ilde vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kan bağışı yapan kişiler ya da onların yakını olarak tanıttıktan sonra yaşanılan araç arızası gibi bahanelerle para talep ettikleri belirlendi. Vatandaşların yönlendirilen IBAN numaralarına para göndermesi suretiyle dolandırıldıkları tespit edildi.

58 mağdurun başvurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için 23 Ocak'ta Osmaniye merkezli İzmir'de 5, Manisa'da 9 olmak üzere toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen Ş.Ş. ile birlikte A.G., İ.P., A.Y., O.U., B.Ö., M.D., Ö.T, A.Y.K. ve İ.Ö. yakalandı.

45 BİN KİŞİYE AİT KİMLİK BİLGİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 45 bin 128 kişiye ait kimlik, telefon ve adres bilgileri, 11 akıllı telefon, 5 tuşlu telefon, 3 flaş bellek, çok sayıda doküman, 30 bin TL nakit para, 10 GSM hattı ve 23 banka kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, yakalandıkları illerdeki işlemlerin ardından Osmaniye'ye getirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları Osmaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

MASAK verileri ve yapılan incelemelerde, suç örgütünün 2025 yılının son 6 ayından itibaren telefonda dolandırdıkları vatandaşlardan 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

