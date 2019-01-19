Son Dakika Haberleri: Telefon Falınıza' Bakan Uygulama: Actiondash

Telefon Falınıza' Bakan Uygulama: Actiondash

48 dakika önce

Telefonunuzu ne kadar kullandığınızı, hangi uygulamaları kaç dakika kullandığınızı, ne kadar bildirim aldığınızı merak ediyorsanız ActionDash uygulaması bu isteklerinizin tamamını karşılayacak.

Telefon Falınıza' Bakan Uygulama: Actiondash, System.String[]
Geçtiğimiz yıl Google, telefonunuzu ve telefonunuzdaki uygulamalarınızı ne kadar kullandığınızı gösteren Dijital Denge (Digital Wellbeing) uygulamasını yayınladı. Apple da benzer bir şekilde iOS 12 ile birlikte Screen Time (Ekran Süresi) özelliğini getirdi. Ancak, Google'ın yayınladığı uygulama sadece Android Pie yüklü telefonlarda kullanılabiliyor. Bu tarz bir uygulama kullanmak isteyenler için diğer Android sürümlerinde de çalışan, Action Launcher ve Tweet Lanes tarafından geliştirilen ActionDash uygulaması ücretsiz olarak sunuldu. Uygulama ekran sürenizi, hangi uygulamaları ne kadar kullandığınızı ve kaç bildirim aldığınızı gösteriyor.

Uygulama Android 5.0 ve üstü tüm Android sürümlerinde çalışıyor, Google'ın Dijital Denge uygulaması ise Android 9.0 yüklü, Android One ve Google Pixel cihazlarda çalışıyor. ActionDash, hangi uygulamaları ne kadar kullandığınız vb gibi birçok veriyi görselleştirerek günlük bir özet olarak da sunabiliyor.

Tabii, bu kadar çok verinize ulaşan bir uygulamada güvenlik sorunu kafalarda soru işareti bırakıyor. Geliştirici Chris Lacy'e göre, ActionDash, topladığı verileri kendi şirketine veya kullanıcı kendi isteğiyle verileri Google Drive, Dropbox gibi hizmetlere yüklemediği sürece üçüncü şirketlere göndermiyor.




Uygulama ücretsiz fakat uygulamanın yedekleme desteği ve karanlık tema gibi özelliklere erişmek için 11,99 TL ödemeniz gerekiyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:14 

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