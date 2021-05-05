TELEFONLA DOLANDIRICILIĞA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Adınız cinayete karıştı' yalanıyla kandırarak 70 bin lira değerinde para ve değerli eşyalarını aldığı öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Acıpayam'da yaşayan İbrahim Ö. (65), telefonla arayan ve kendini polis olarak tanıtan kişinin 'Adınız cinayete karıştı, öldürülen kadının altın ve paraları sizin evde gelen polis memura teslim edin' sözüyle tedirgin oldu. Evine gelen kişiye 2 bilezik ve 50 bin TL'sini veren İbrahim Ö., bir süre sonra dolandırıldığını fark edince şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin Galip K. (36), Metin Y. (36) Cemal G. (35) ve Bilal G. (40) olduğunu tespit etti. Altınların bir kuyumcuda bozdurduğunu belirleyen jandarma, düzenlenen operasyonla şüphelileri kaldıkları evlerde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Galip K. ve Metin Y. tutuklandı. Diğer şüphelilerse, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin altınları kuyumcuda bozdurma anları ise, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Aynı yöntemle daha önce de dolandırıcılık yaptıkları belirlenen çetenin elebaşı olduğu belirtilen Metin Y'nin 11 ayrı suç kaydının bulunduğu, yurt dışında yaşayan Türklere yönelik de dolandırıcılık olaylarına karıştığı ifade edildi.