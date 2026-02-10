Telegram'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Telegram'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Telegram\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu
10.02.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Telegram gruplarında uyuşturucu ticareti yapan 69 kanal kapatıldı, 305 kişi yakalandı.

Mesajlaşma platformu Telegram'da kurulan gruplar üzerinden 'uyuşturucu ticareti' yapan kişi ve yapılanmalara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 69 iletişim kanalı kapatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aydır yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin özel ve gizli üyelik sistemi ile oluşturdukları gruplar üzerinden aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi. Uçtan uca şifreli gruplar kurarak, bu gruplar üzerinden güvene dayalı kurye sistemi ağıyla ya da bireysel olarak uyuşturucu arzı yapıldığı belirlendi. Uyuşturucu satıcılarının, bu gruplarda deşifre olmamak amacıyla telefon numaralarını ve kimlik bilgilerini gizleyip siber devriye ekipleri başta olmak üzere polisiye tedbirlere karşı sık sık kullanıcı adlarını değiştirdiği tespit edildi. Soruşturma sonucu bu sabah İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 305 şüpheli yakalandı.

'ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de İlk: Yapay zeka destekli operasyonla sosyal medyadaki uyuşturucu ağı çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde ilimiz merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak, sosyal medya ve anlık mesajlaşma platformları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik, yapay zeka destekli analiz sistemlerinden yararlanılarak gerçekleştirilen operasyonlarda 305 şüpheli şahıs yakalandı. Bu şehirde zehir tacirlerine geçit yok. Siber Vatan'da saklanacakları alan yok. Bir gencimizi dahi kaybetmeye tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.

GRUPLAR KAPATILDI

Mesajlaşma platformu Telegram üzerinden kurulan kapalı ve açık gruplarda 'uyuşturucu madde ticareti' yapan kişi ve gruplara yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından, oluşturulan 69 iletişim grubunun, yurt dışında bulunan mesajlaşma şirketiyle yürütülen işlemler kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kapatılması sağlandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Teknoloji, Telegram, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Telegram'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı Yaşıtları tarafından böyle darbedildi 14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı! Yaşıtları tarafından böyle darbedildi
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
NFL yıldızından Super Bowl’da hapishane kıyafetli ICE protestosu NFL yıldızından Super Bowl'da hapishane kıyafetli ICE protestosu
Kısmetse Olur ile tanınmıştı Cansel Çördük’ün son hali şaşırttı Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı!
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı

14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:34
Tedesco’dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:06
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak
Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:56
Düdük astırılan Arda Kardeşler’in yeni mesleği bomba
Düdük astırılan Arda Kardeşler'in yeni mesleği bomba
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:32
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 14:50:00. #7.11#
SON DAKİKA: Telegram'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.