Telegram üzerinden tehdit şebekesine operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Telegram üzerinden tehdit şebekesine operasyon

Telegram üzerinden tehdit şebekesine operasyon
25.11.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Telegram üzerinden hakaret ve tehditlerde bulunan aralarında suça sürüklenen çocukların da olduğu bir gruba yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Telegram üzerinden hakaret ve tehditlerde bulunan aralarında suça sürüklenen çocukların da olduğu bir gruba yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Telegram isimli sosyal iletişim platformu üzerinden C7K isimli grup/kanal vasıtasıyla bir araya gelen ve aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu şüphelilerin anılan grup/kanal içerisinde başta şehitlere, gazilere ve aile yakınlarına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, yargı mensuplarına, üst düzey kamu yöneticilerine ve kolluk kuvvetlerine, kamuoyu tarafından bilinen hayatını kaybetmiş vatandaşların ailelerine, dini ve manevi değerlere, 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit, taciz ve aşağılama içerikli mesajlar gönderdikleri, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirip herkese açık şekilde paylaşımda bulundukları tespit edildi.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme (TCK-136), suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK-220), bilişim sistemine girme (TCK.243), bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok atme veya değiştirme (TCK.244), 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet" suçlarında resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9'u suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital metaryal ele geçirildi. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Telegram üzerinden tehdit şebekesine operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka belirledi İşte Türkiye’nin en tehlikeli mahallesi Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan’ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi Korkunç gerçek adli tıp raporunda: Karan'ın ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi
Okan Buruk’tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler
Mansur Yavaş’tan “konser soruşturması“ iznine itiraz Mansur Yavaş'tan "konser soruşturması" iznine itiraz
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

14:08
CHP’de değişim sinyali Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak
CHP'de değişim sinyali! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak
13:33
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir
13:23
CHP’li vekil ’’Beyaz Toros’’ maketi gösterdi, Bakan Tunç anında cevabı yapıştırdı
CHP'li vekil ''Beyaz Toros'' maketi gösterdi, Bakan Tunç anında cevabı yapıştırdı
13:15
Hülya Avşar ve Merve Taşkın’a ’Müstehcenlik’ suçlaması İlk açıklama geldi
Hülya Avşar ve Merve Taşkın'a 'Müstehcenlik' suçlaması! İlk açıklama geldi
12:15
İran’ın ’’insanı robotları’’ fuara damga vurdu Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu
İran'ın ''insanı robotları'' fuara damga vurdu! Gerçek ortaya çıkınca alay konusu oldu
11:49
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2025 14:37:12. #.0.4#
SON DAKİKA: Telegram üzerinden tehdit şebekesine operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.