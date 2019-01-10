Televizyon Canlı Yayınlarına Yakalanmış Kimsenin Unutmadığı 8 Unutulmaz An
53 dakika önce
Bugün sizlere canlı yayın muhabirlerinin başına gelmiş en komik anlardan bahsedeceğiz.
Bugün sizlere canlı yayın muhabirlerinin başına gelmiş en komik anlardan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:13 Kaynak: Youtube
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