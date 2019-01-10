Son Dakika Haberleri: Televizyon Canlı Yayınlarına Yakalanmış Kimsenin Unutmadığı 8 Unutulmaz An

Televizyon Canlı Yayınlarına Yakalanmış Kimsenin Unutmadığı 8 Unutulmaz An

53 dakika önce

Bugün sizlere canlı yayın muhabirlerinin başına gelmiş en komik anlardan bahsedeceğiz.

Bugün sizlere canlı yayın muhabirlerinin başına gelmiş en komik anlardan bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:13 Kaynak: Youtube

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