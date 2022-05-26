TELKODER'den "etkin bir İnternet Değişim Noktası kurulmasına" destek

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Türkiye'de tüm internet servis sağlayıcıların (İSS) dahil olduğu etkin bir İnternet Değişim Noktası (İDN) kurulmasının Türkiye'nin bölgesel veri üssü olmasını destekleyecek önemli adımlardan biri olacağını belirtti.

TELKODER'den yapılan açıklamada, Türkiye'de halihazırda faaliyet gösteren 1 adet İDN bulunduğu hatırlatılarak, 7 alternatif işletmecinin katılımıyla 2011 yılında kurulan Türkiye Network Altyapı Platformu'na (TNAP) tüm İSS'lerin katılım sağlamamasının bu yapının etkin bir İDN olmasının önüne geçtiği kaydedildi.

Açıklamada, İSS'ler ve içerik dağıtım ağlarının (İçerik Dağıtım Ağı/Content Delivery Network-CDN) kendi ağları (Özerk Sistemler/ Autonomous System-AS) arasında internet trafiği alışverişinde bulunduğu fiziki bir altyapı olan İnternet Değişim Noktası'nın, internet üzerinden yayıncılık yapan ve bu servisi sağlayan şirketlerin maliyetlerini düşürdüğü, gecikmeyi ve veri kaybını azalttığı, iletişim ve hizmet kalitesini artırdığı, vatandaşların aldıkları hizmetlere ilişkin çok yönlü memnuniyeti sağladığı belirtildi.

Türkiye'de tüm İSS'lerin dahil olduğu etkin bir İDN kurulmasının Türkiye'nin bölgesel veri üssü olmasını destekleyecek önemli adımlardan biri olacağı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin bölgesel veri merkezi üssü olması için en büyük artısı olarak coğrafyasının ön plana çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye'de bölgesel veri merkezi üssü olamamasının önündeki en büyük engelin başında zayıf fiber altyapısı ve olması gerektiği gibi tüm erişim sağlayıcılarının bağlandığı birden fazla ve etkin İDN olmaması geliyor. Havaalanı kurularak bölgemizdeki hava trafiğinin ülkemize çekilmesine benzer bir şekilde, tüm internet servis sağlayıcılarının bağlanacağı, yüksek kapasite sunan bir İDN yapılanması, bölgemizdeki veri trafiğini ülkemize çekecek, dünya devi içerik üreticilerinin ülkemize gelerek yatırım yapmalarına olanak sağlayacak ve Türkiye'nin verisi de Türkiye'de kalacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, İDN'lerin hem arzın hem de talebin yüksek olduğu yerlerde fayda sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Başta bölgesel bir oyuncu olmak üzere, ülkeye ait verilerin korunması gibi birçok neden için gereklidir. Bu gerekliliği devletimiz, Kalkınma Bakanlığı tarafından Aralık 2014'de yayımlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı, BTK 2016-2020 ve 2021 yılları iş planları ile Ulaştırma Bakanlığı Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2020) gibi önemli rapor ve planlarda açıkça belirtmiştir. Ancak ülkemizde İDN'nin önemi tam olarak anlaşılamamış ve hep arka plana itilmiştir. Telekomünikasyon pazarlarında serbestleşmeyi tam anlamıyla gerçekleştirebilmiş, rekabeti tesis edebilmiş ülkelerde İDN herhangi bir düzenlemeye tabii değildir. İDN'lerin düzenlenmeye tabi olmasından ziyade daha çok İSS'ler arasında veri alışverişi, trafik değişimi (peering) üzerinden yürüyen ve tarafların menfaatine olacak şekilde düzenlenmiş çeşitli anlaşmalar vardır. Çünkü karşılıklı bir yarar ve fayda söz konusudur."