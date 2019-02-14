Son Dakika Haberleri: Tellioğlu; "Bizim Köylümüz En İyisini Hak Ediyor"

Tellioğlu; "Bizim Köylümüz En İyisini Hak Ediyor"

24 dakika önce

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Ovacık, Beyköy ve Kabakdere kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Tellioğlu;
Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Ovacık, Beyköy ve Kabakdere kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kahvehane ziyaretlerinde vatandaşın taleplerini dinleyen Tellioğlu; "Biz bu göreve hizmet için talip olduk bizim köylümüz en iyisini hak ediyor" dedi.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu seçim çalışmaları kapsamında 3 kırsal mahalleyi gezdi. İlk olarak Ovacık'a giden Levent Tellioğlu buradaki sıkıntıları dinledi. İçme suyu ve yol sorununu dile getiren Ovacık sakinlerinin taleplerini not eden Tellioğlu el birliğiyle sorunlarını çözeceklerini söyledi. Tellioğlu'nun 2.durağı Beyköy oldu. Burada kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Tellioğlu son olarak Kabakdere'de de vatandaşın isteklerini ve sıkıntıları hakkında bilgi aldı.

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Karesi Belediye Başkan Adayı Levent Tellioğlu ziyaretlerde yaptığı konuşmada; "Biz bu göreve hizmet etmek için talip olduk. İnşallah hep beraber el birliğiyle yapabileceğimiz ne varsa yapacağız. Bütün imkanları seferber edeceğiz. Kırsal mahallerimizin genel sorunu olan içme suyu sorununu da Ovacık'ta ki yol sorununu da çözeceğiz. Bizim köylümüz en iyisini hak ediyor" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:18 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı CHP'de Bu Kez de İhtarname Krizi! Kadıköy ve Maltepe Adaysız Kalabilir

İnternet Üzerinden Yapılacak Tanzim Satışta, Fiyatlar Belli Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenalaşan Vatandaşı Görünce Hitabını Yarıda Kesip Doktor İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 09:42:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tellioğlu; "Bizim Köylümüz En İyisini Hak Ediyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]