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TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika

TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

24.10.2021 14:30
TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 3 farklı noktada 15'ten fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikametine ulaşım kapandı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde yağışın da etkisi ile 3 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 15'ten fazla araç birbirine girdi.

YARALILAR VAR

Yaklaşık 1 kilometrelik mesafe içerisinde meydana gelen kazalarda; çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Kaza bölgesine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sebebiyle Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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