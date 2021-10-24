TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesi mevkiinde yağışın da etkisi ile 3 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 15'ten fazla araç birbirine girdi.
Yaklaşık 1 kilometrelik mesafe içerisinde meydana gelen kazalarda; çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Kaza bölgesine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sebebiyle Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › TEM'de 15'ten fazla araçlı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - Son Dakika