TEM'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA: MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA: MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

TEM'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA: MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

6 saat önce

TEM Otoyolu Ümraniye'de motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili emniyet şeridinde duran minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

TEM'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA: MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI, System.String[]

TEM Otoyolu Ümraniye'de motosikletteki 2 kişinin öldüğü kazayla ilgili emniyet şeridinde duran minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden 34 LC 9784 plakalı motosiklet, arızalandığı için emniyet şeridinde duran minibüse çarptıktan sonra yola savruldu. Bu sırada motosiklet, sağ şeritte ilerleyen özel halk otobüsün önüne devrildi. Otobüs, sürücü frene basmasına rağmen motosikleti metrelerce aracın altında sürükledi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosikletteki medikal ürün uzmanı Çağan Çokcan ile eşi Dilek Dereli Çokcan öldü.  Minibüsün sürücüsü Mehmet Budak, "Minibüs arızalanınca emniyet şeridine çekerek, kaputu açmıştık. Motosiklet bize çarptıktan sonra otobüsün altında kaldı" diye konuştu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Kazayla ilgili soruşturmada kamera incelemesi sonucunda kazada kusuru bulunmayan otobüs şoförü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gerekli tedbirleri almadan arızalanan aracını park ettiği belirlenen minibüs şoförü ise gözaltınra alındı. Minibüs sürücüsünün yarın adliyeye sevkedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazayla ilgili kamera görüntüleri


TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:35 Kaynak: DHA
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