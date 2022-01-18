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TEM'de taksici tacizi! Önünü kestiği genç kadın, camı açıp yardım istedi - Son Dakika

TEM'de taksici tacizi! Önünü kestiği genç kadın, camı açıp yardım istedi

18.01.2022 13:05

Okmeydanı bağlantısında bir taksi sürücüsü, tartışma yaşadığı kadın sürücünün önünde bir anda yavaşladı. Kaza tehlikesi yaşayan ve çevresinden yardım isteyen genç kadın o anları, "Bana kaza yaptırmaya çalıştı. Orta şeride geçiyorum, o da önüme geçiyor. Sağ şeride kaçıyorum, oraya geliyor. Defalarca kaza atlattık, en sonunda videoya aldım" sözleriyle anlattı.

Dün saat 16.00 sıralarında, TEM Otoyolu Hasdal- Okmeydanı bağlantı yolu Ankara istikametinde yaşanan olayda iddiaya göre; emniyet şeridinde ilerleyen 34 TGY 11 plakalı taksinin şoförü, bir anlık hamleyle orta şeritte ilerleyen Deniz P. (32)'nin kullandığı otomobilin önüne geçti. İçinde yolcuların da olduğu taksiye çarpmamak için aniden frene basan Deniz P., bir süreliğine aracının kontrolünü kaybetti. Kontrolü sağladıktan sonra kornaya basıp, camını açan Deniz P., taksiciye "İkimizi de öldürecektin dikkat etsene" diye çıkıştı.

OTOMOBİLİN ÖNÜNE GEÇİP ANİ FRENLER YAPTI

Bunun üzerine taksici de genç kadına hakaret etti. Deniz P. hakaretleri duyduktan sonra camı kapatıp yoluna devam etmek istedi. Tacizini sürdüren taksici, otomobilin önüne geçip ani frenler yaptı. Deniz P. camı açıp diğer sürücülerden yardım istedi. Seyir halinde olan diğer sürücüler, taksiciye kornaya basarak tepki gösterdi. Deniz P. ise o anların bir kısmını cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Diğer sürücülerin de kornaya basmasının ardından taksici olay yerinden uzaklaştı.

TEM'de taksici tacizi! Yarım saat boyunca aracın önünü kesti, genç kadın camı açıp yardım istedi

"KADINLIĞIMA YÖNELİK HAKARETLER İŞİTTİM"

Yaşadıklarını anlatan Deniz P. "Bakırköy'den Maslak yönüne doğru seyir halindeydim. Bir taksici sağda emniyet şeridinden gidiyordu. Yolcularıyla birlikteydi. Emniyet şeridinden bir anda orta şeride geçti. Otobanda olduğumuz için hızım yüksekti. Aniden frene bastım, arabanın dengesi bozuldu. Arabamın kontrolünü sağladıktan sonra camı açtım kornaya bastım. Taksiciyi uyardım, 'İkimizi de öldürecektin' dedim. Bunu dememle beraber aracının içinde yolcu olmasına rağmen sinkaflı ve kadınlığıma dair hakaretler işittim. Bu hakaretler için cinsel taciz boyutunda sinkaflı laflar diyebilirim" dedi.

"YARIM SAAT BOYUNCA ÖNÜMÜ KESTİ"

Deniz P. "Bunun üzerine camı kapattım çünkü çok korkmuş durumdaydım. Ben yanından uzaklaştım. Benim önüme geçti, sol şeritte önümde frene basarak aniden durdu. Bana kaza yaptırmaya çalıştı. Orta şeride geçiyorum, o da önüme geçiyor. Sağ şeride kaçıyorum, oraya geliyor. Otobanda olduğumuz için duramadım. Kilometrelerce beni arkasına alarak sürükledi resmen. Defalarca kaza atlattık. En sonunda videoya aldım. Yarım saat kadar devam etti bu hareketine. Yarım saat boyunca önümü kesti. 2016'da aynı şekilde bir şoför böyle bir aileyi sıkıştırmıştı, orada ailenin ölümüne sebebiyet vermişti" diye konuştu.

"ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA DİĞER SÜRÜCÜLERDEN YARDIM İSTEDİM"

Deniz P. "Suç duyurusunda bulunmak için hazırlanıyorum. Taksici terörü diye bir gerçek var İstanbul'da ve bu engellenemiyor. Kadınlar taciz ediliyor, yolcu almıyorlar. Şu an bende bu terörün kurbanı oldum. O kadar korktum ki camı açıp başka şoförlere 'Ne olur durdurun, ne olur yardım edin' diyerek çığlık atarak defalarca bağırdım ama kimse duramadı. İnsanlar korna çalarak taksiciye tepki gösterdiler. Hiçbir şey yapamadım, sadece dua ettim" dedi.

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TEM Otoyolu, Okmeydanı, Hakaret, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de taksici tacizi! Önünü kestiği genç kadın, camı açıp yardım istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de taksici tacizi! Önünü kestiği genç kadın, camı açıp yardım istedi - Son Dakika
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