Tem'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Bolu'da, TEM otoyolu üzerinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Bolu'da, TEM otoyolu üzerinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Kaza, TEM otoyolu Gerede Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Yaşdal idaresindeki 34 JG 6336 plakalı otomobil, İstanbul istikametine seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen Nihat Ogan yönetimindeki 34 BJ 9282 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere vurarak durabilen otomobillerde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

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