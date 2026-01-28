TEM Otoyolu'nda Kamyonet Tıra Çarptı, Sürücü Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

TEM Otoyolu'nda Kamyonet Tıra Çarptı, Sürücü Mahsur Kaldı

TEM Otoyolu\'nda Kamyonet Tıra Çarptı, Sürücü Mahsur Kaldı
28.01.2026 01:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de kamyonet tıra çarptı, sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı. Kaza incelemesi sürüyor.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü, hem çarptığı tır hem de kendi taşıdığı aracın kabine kayması sonucu iki taraftan mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin, üstten sarkan aracın düşmemesi için vinçle sabitleyerek gerçekleştirdiği titiz çalışmada, yaralı sürücü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Maşukiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. idaresindeki 34 PA 895 plakalı araç taşıyan kamyonet, önünde seyreden Fatih Erdoğan yönetimindeki 78 SV 602 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin kasasında bulunan iki araçtan biri yerinden oynayarak sürücü kabinine doğru sarktı. Kamyonet sürücüsü Y.S., aracın ön kısmının tırın altına girmesi ve taşıdığı aracın arkadan kabine baskı yapması sonucu iki taraftan mahsur kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hassas çalışması sırasında, kabine sarkan aracın düşmemesi için bölgeye getirilen vinçle güvenlik önlemi sağlandı. Yaralı sürücü ise itfaiyenin ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

"Lastik patladı zannettim"

Kütahya'dan Körfez ilçesine yük taşıyan tır sürücüsü Fatih Erdoğan, kaza anını anlatarak, "Seyir halinde ilerliyordum. Arkamdan bir gürültü geldi. Ben lastik patladı zannettim. Aşağıya indim. Sürücü arkadaş arkamızdan vurmuş. Şimdi gidip karakolda ifade vereceğiz. Trafikte lütfen dikkatli olalım" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Kocaeli, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM Otoyolu'nda Kamyonet Tıra Çarptı, Sürücü Mahsur Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 01:24:16. #7.11#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda Kamyonet Tıra Çarptı, Sürücü Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.