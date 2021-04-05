TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti

05.04.2021 19:43

TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.

TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Ali Kemal Düzgün idaresindeki 06 ED 198 plakalı otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen otomobil parçalara ayrılırken sürücü Düzgün araçtan fırladı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde araçtan fırlayan sürücü Ali Kemal Düzgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Düzgün'ün cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti
TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti
TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti
TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti

TEM Otoyolu, Otomobil, Bolu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM otoyolunda feci kaza... Otomobil şarampole uçtu, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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