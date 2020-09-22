Temassız Asansör Çağrı Sistemi iyi uygulamalar arasında - Son Dakika

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Temassız Asansör Çağrı Sistemi'nin (TÇS-44) Sağlık Bakanlığı tarafından iyi uygulama örnekleri arasında gösterildiği belirtildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı, ülke genelindeki sağlık tesislerindeki iyi uygulama örneklerini değerlendirdi.

Başkanlığın sağlık tesislerindeki teşvik edici, ilham verici, özgün örneklerinin yer aldığı Kamu Hastaneleri İyi Uygulama Örnekleri Verimlilik ve Kalite Uygulamalarının gösterildiği sitede, Temassız Asansör Çağrı Sistemi Projesi örnek olarak yerini aldı.

Kamu alanında bir ilk olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin başhekimlik binasında uygulamaya başladığı Temassız Asansör Çağrı Sistemi, koronavirüs salgınına karşı teması en aza indirmeyi amaçladı.

Kısa bir dönem içinde kabin içinde temassız olarak basılmasını sağlayan sistem, entegre edilecek.

İleriki aşamada hastane geneli diğer asansörlere kurulumu yapılacak olan sistem, kullanıcının TÇS-44 cihazının alt kısmına elini yaklaştırmasıyla sistem otomatik olarak algılıyor ve asansörü çağırıyor.

Uygulamanın tüm hastanelerde uygulanabilir nitelikte olduğu kaydedildi.