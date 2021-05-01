Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu - Son Dakika

Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu

01.05.2021 00:02
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu, System.String[]

Son dönem ortaya atılan Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarıyla ilgili konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, ortaklık için tek şart koştu. Partisinin Cumhur İttifakı'na yakınlaştığı iddiasına karşı çıkan Karamollaoğlu, siyasi ortaklık için "Erbakan'ın ortaya koyduğu prensiplerde anlaşabiliyorsak amenna. Anlaşmıyorsak olmaz" dedi.

Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Gündeme ilişkin sorulan soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, partisinin Cumhur İttifakı'na yakın olup olmadığıyla ilgili de konuştu.

SAADET PARTİSİ CUMHUR İTTİFAKI'NA YAKINLAŞTI MI?

Cumhur İttifakı'na parti olarak yakınlaştığı iddialarına Karamollaoğlu, "Hayır. Bir yerde isabetli bir karar vermek, bizim politikalarımızı yeniden tanzim edeceğimiz manasına gelmez. Burada güvenilirlik esastır" yanıtını verdi.

ERDOĞAN İLE İTTİFAK MASASI KURAR MI?

İttifakta tek şartı olan Karamollaoğlu, "Erbakan'ın ortaya koyduğu prensiplerde anlaşabiliyorsak amenna. Anlaşmıyorsak olmaz. Biz herkesle masaya otururuz ama bizim prensiplerimiz var" dedi.

MUHALEFETTE CUMHURBAŞKANI ADAYI KRİZİ Mİ VAR?

Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Karamollaoğlu, "Bunun şu anda konuşulmasını erken buluyorum. Çünkü ittifaklar bile gündemde değilken, cumhurbaşkanlığı çok ileri bir safhada" ifadelerini kullandı.

SAADET'İN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Karamollaoğlu, "Ben şimdiden cumhurbaşkanlığı adaylığının görüşülmesini çok erken buluyorum" diye konuştu.

GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette düşünüyorum. Ama zamanı gelince. 80 yaşına geldikten sonra insan düşünmez olur mu? Ama her şeyin bir zamanı var. Türkiye'de eğer siyasette bir değişiklik meydana gelecekse bizim birinci talebimiz ağız dalaşını bırakmak. Birbirimizle insanmışız gibi konuşmaya başlayalım. Hararet etmeyelim. Uzlaşma zeminine ihtiyacımız var..."

Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu

Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı, Saadet Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu - Son Dakika


Son Dakika

Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 394 kişi vefat etti, 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 394 kişi vefat etti, 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi
Thodex soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Kripto Faruk'un kaçışına yardım edenler yakalandı Thodex soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Kripto Faruk'un kaçışına yardım edenler yakalandı         
23:36
Fabrikadaki iftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi Fabrikadaki iftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi         
22:07
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı         
20:43
Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var Afganistan'da iftar saati bombalı saldırı: 25 ölü, 60'tan fazla yaralı var         
19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Bakan Koca Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var         
16:26
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu 2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu         
15:44
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı         
15:34
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek         
14:09
Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti         
13:57
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 00:24:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement