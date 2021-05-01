Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu - Son Dakika

Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programının bu haftaki konuğu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Gündeme ilişkin sorulan soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, partisinin Cumhur İttifakı'na yakın olup olmadığıyla ilgili de konuştu.
Cumhur İttifakı'na parti olarak yakınlaştığı iddialarına Karamollaoğlu, "Hayır. Bir yerde isabetli bir karar vermek, bizim politikalarımızı yeniden tanzim edeceğimiz manasına gelmez. Burada güvenilirlik esastır" yanıtını verdi.
İttifakta tek şartı olan Karamollaoğlu, "Erbakan'ın ortaya koyduğu prensiplerde anlaşabiliyorsak amenna. Anlaşmıyorsak olmaz. Biz herkesle masaya otururuz ama bizim prensiplerimiz var" dedi.
Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Karamollaoğlu, "Bunun şu anda konuşulmasını erken buluyorum. Çünkü ittifaklar bile gündemde değilken, cumhurbaşkanlığı çok ileri bir safhada" ifadelerini kullandı.
Karamollaoğlu, "Ben şimdiden cumhurbaşkanlığı adaylığının görüşülmesini çok erken buluyorum" diye konuştu.
Karamollaoğlu sözlerine şöyle devam etti:
"Elbette düşünüyorum. Ama zamanı gelince. 80 yaşına geldikten sonra insan düşünmez olur mu? Ama her şeyin bir zamanı var. Türkiye'de eğer siyasette bir değişiklik meydana gelecekse bizim birinci talebimiz ağız dalaşını bırakmak. Birbirimizle insanmışız gibi konuşmaya başlayalım. Hararet etmeyelim. Uzlaşma zeminine ihtiyacımız var..."
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