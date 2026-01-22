Temelli'den Suriye Eleştirisi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Tıpkı Şengal'de Ezidiler soykırıma uğratıldıkları zaman ki gibi sessiz mi kalacaksınız? Afrin'deki katliamdaki gibi sessiz mi kalacaksınız? Bu Meclis'in soykırım karşısında sessiz kalmaya hakkı yoktur. Bu canileri durdurmanın yolunu, yöntemini siyaset belirlemelidir, bürokratlar değil; bürokrattan olan Bakan ancak bu kadar konuşur işte. O yüzden siyaseti inisiyatif almaya çağırıyoruz. Bu ülke, bu çetelerin arkasına dizilecek bir ülke değildir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin madde görüşmeleri sürüyor.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temelli, konuşmasında bir fotoğrafa işaret ederek, "Size bir fotoğraf göstereceğim. Bu adam elinde bir kadının saç örgüsünü tutuyor ve tutarken şunu söylüyor: 'Ondan geriye sağlam kalan tek şey bu örgüydü'. Kim bu? Bir IŞİD'li, sonra HTŞ'li, şimdi Suriye ordusu elemanı" dedi.

Temelli'den Meclis'e Suriye çağrısı

Temelli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Biz Suriye'de Suriye ordusunun arkasındayız" sözlerine yanıt vererek, "Bunun mu arkasındasın? Cevap verin; bu katillerin, bu soykırımcıların mı arkasındasınız?" ifadelerini kullandı.

Meclis'in sessiz kalmaması gerektiğini söyleyen Temelli, "Tıpkı Şengal'de Ezidiler soykırıma uğratıldıkları zaman ki gibi sessiz mi kalacaksınız? Afrin'deki katliamdaki gibi sessiz mi kalacaksınız? Bu Meclisin sessiz kalmaya hakkı yoktur bu soykırım karşısında; bu Meclis ortaklaşmalıdır, Türkiye, kamuoyuna bir açıklama yapmalıdır, dünya kamuoyuna bir çağrı yapmalıdır" diye konuştu. Temelli, "Bu canileri durdurmanın yolunu, yöntemini siyaset belirlemelidir, bürokratlar değil; bürokrattan olan Bakan ancak bu kadar konuşur işte. O yüzden siyaseti inisiyatif almaya çağırıyoruz. Bu ülke, bu çetelerin arkasına dizilecek bir ülke değildir. Artık, gerçekten, şapkayı önümüze koyup düşünmenin zamanı gelmiştir" dedi.

"Nusaybin'de demokratik haklarımızı kullanarak bir protesto eylemi yaptık"

Nusaybin'de yapılan protestoya da değinen Temelli, "Nusaybin'de bir çağrı yaptık, bir araya geldik, toplandık, halkımızla beraber bir protesto, demokratik haklarımızı kullanarak bir protesto eylemi yaptık. Neden? İşte, bu duruma dikkat çekmek için ve o gün orada kolluk güçleri insanlara saldırdılar" dedi.

Nusaybin'de toplananların amacının "bu soykırıma, bu çetelere karşı dünyaya bir ses vermek, dünyayı bu konuda duyarlılığa davet etmek" olduğunu belirten Temelli, Suruç'taki eyleme ilişkin, "Bugün de Suruç'ta toplandık. Sayısız parti orada, demokratik kitle örgütleri orada, sendikalar orada, Eş Genel Başkanımız orada, partimiz orada, halkımız orada ve Suruç'ta özellikle bu saldırılara karşı dikkat çeken eyleme bir saldırı gerçekleşti. Suruç'ta yüzlerce insan şu anda yaralı; gazla, suyla bir saldırı" ifadesini kullandı.

Emir: Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen, Suriye'nin barış içinde yaşayacağı bir devlet oluşumuna katkı vermektir

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, emeklilere yönelik düzenlemelere ve bayram öncesi verilen ödemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında gündemdeki düzenlemeye işaret eden Emir, "Bakın, sadece, günlük 35 lira artış yapacağız, 7'nci madde buydu" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fitre tutarına ilişkin açıklamasını hatırlatan Emir, "Diyanetin belirlediği fitre günlük 240 lira, Diyanet diyor ki 'Fitre 240 lira olmalı'. Siz veriyorsunuz 35 lira; bunu kabullenmeyin, buna itiraz edin" ifadelerini kullandı.

Emir, bu duruma rağmen yapılan açıklamalara tepki göstererek, "Şimdi, dönüyorsunuz 'Biz emekliyi enflasyona karşı ezdirmedik' diye sözler söylüyorsunuz; biz de isyan ediyoruz, biz de bunu kabullenemiyoruz ve kabullenmeyeceğiz" diye konuştu.

Suriye'de yaşananları yakından ve kaygıyla takip ettiklerini belirten Emir, "Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz, kaygıyla takip ediyoruz. Orada Alevilere dönük, Kürtlere dönük, başka gruplara dönük, bizim asla kabullenemeyeceğimiz insanlık dışı zulümler yapıldığına dönük bilgiler geliyor, belgeler geliyor, resimler geliyor, feryatlar geliyor" dedi.

Emir, bu durum karşısında temel yaklaşımın insan hakları çerçevesinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Bir defa, şunu açıklıkla söylemek gerekir: Orada Kürtlerin, Alevilerin veya başka grupların sadece insan olmalarından kaynaklı olarak bütün insan haklarının korunması her birimize düşen bir ödevdir" ifadelerini kullandı.

Suriye'de yaşayan gruplarla Türkiye arasındaki bağlara da dikkat çeken Emir, "Onlar aynı zamanda bizim kardeşlerimiz ve akrabalarımızdır. Dolayısıyla bize daha çok görev düşüyor" diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluğuna işaret eden Emir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen, bir ve bütün Suriye'nin anayasal bir çatı altında, demokratik bir siyasi zeminde, herkesin hakkının korunduğu, barış içinde yaşayacağı bir devlet oluşumuna katkı vermektir. Bu nedenle de sorumlu ve yapıcı davranmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti böylesine insanlık dışı saldırıların yapılmasına engel olacak kudrettedir, o kapasitededir, o cesareti ve kararlılığı da göstermelidir."

Zengin: Emeklimiz başımızın tacı, onların refahını artırmak için gayret sarf ediyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ülkeyi yönetirken kararların bir muhakeme ve hesap içerisinde alındığını belirten Zengin, "Biz ülkeyi yönetiyoruz, bir muhakeme, bir hesap içerisinde bunu yapıyoruz. Bizim için de kolay olur yani efendim, kafamızdan, gönlümüzden budur çünkü bu maaşları bir defa vermiyoruz. Bir sistem içerisinde bir kararı verdiğinizde bu yıllara sarih olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Emeklilik sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zengin, "Bir emeklilik sistemimiz var. Şimdi, bir defa çok dağınık bir emeklilik modeli vardı, biz hepsini bir çatı altında topladık" diye konuştu. Mevcut sistemde bazı sorunlar bulunduğunu dile getiren Zengin, "Şu anda geldiğimiz noktada daha fazla prim ödeyenler için bir haksızlık var" dedi.

Emeklilerin refahına yönelik çabalara dikkat çeken Zengin, "Emeklimiz başımızın tacı, biz bütün gücümüzle yerine getirmek için, onların refahını artırmak için gayret sarf ediyoruz" dedi. Bu kapsamda konut politikalarına değinen Zengin, "Bunu yaparken de daha fazla konut yaparak, kira için de konut yaparak, kiralık konutları çoğaltarak yeni modeller geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.