"Temiz bir Sarıkamış için" el ele verip çöp topladılar - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Çevre Koruma Haftası kapsamında bir araya gelen gruptakiler, "Temiz bir Sarıkamış için" sloganıyla çöp topladı.

Türk Tarım Orman Sendikası Sarıkamış Temsilciliği ile Sarıkamış İstiklal Mahallesi Muhtarlığınca gerçekleştirilen etkinliğe, sendikanın Sarıkamış Temsilcisi Erol Turut, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Şahin, söz konusu mahallenin muhtarı Necmettin Parim, Sarıkamış Ülkü Ocakları Başkanı Tarık Bilgin ile vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, mahalledeki TOKİ konutları mevkisinde çöp topladı.

Erol Turut, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitler diyarı ve turizm cenneti olarak bilinen Sarıkamış'ta farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Turut, çevre temizliği konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Çevremizi koruyalım başka Sarıkamış yok, başka dünya yok. İnsana saygı çevreye saygı ile başlar." dedi.

Mehmet Şahin de çevreyi temiz tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "Çevremizi temiz tutmak ve vatandaşlarımıza örnek olmak adına böyle bir çalışma oldu." diye konuştu.