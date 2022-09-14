Temmuz ayından bu yana beklenen güncelleme yayınlandı! İşte WhatsApp'a gelen yenilikler - Son Dakika
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Temmuz ayından bu yana beklenen güncelleme yayınlandı! İşte WhatsApp'a gelen yenilikler

14.09.2022 05:09

Temmuz ayında duyurusu gerçekleştirilen WhatsApp güncellemesi kullanıma sunuldu. Gelen güncellemeyle beraber grup katılımcı sayısı 512'ye çıkarılırken, maksimum dosya gönderme boyutu 2 GB'ye yükseltildi.

Günümüzde mesajlaşma denildiğinde ilk akla gelen uygulama olan ve SMS'i adeta tarihe gömen WhatsApp her geçen gün yeni özellikler sunuyor. Buna rağmen maksimum dosya boyutu başta olmak üzere bazı konularda rakiplerinin oldukça gerisinde kalan WhatsApp bunun önüne geçmek için büyük güncelleme yayınlandı.

TEMMUZ AYINDA GÜNCELLEMENİN GELECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Temmuz ayında yayınlanan bir blog yazısında, Whatsapp, uygulama için gelecekte yayınlayacağı güncellemeye dair ipuçları vermişti.

Dün gelen güncelleme ile birlikte ise Whatsapp'a şu güncellemeler geldi:

-Arama çubuğunun yan tarafında yer alan simgeye tıklayarak, okunmamış mesajları sıralamak mümkün hale geldi. Bunun yanı sıra yoğun bir şekilde kullanılan mesaj silme özelliğinde iyileştirmeler yapıldı.
-WhatsApp dosya gönderme boyutu 2 GB'a çıktı
-Mesajın hem gönderen kişiden hem de alıcıdan silinmesini sağlayan "Herkesten Sil" özelliğinin süresi artık 2 günün üzerine çıktı. Yani gönderdiğiniz bir mesajın 48 saat sonra bile her iki taraftan silinmesini sağlayabiliyorsunuz.

Temmuz ayından bu yana beklenen güncelleme yayınlandı! İşte WhatsApp'a gelen yenilikler

MAKSİMUM DOSYA GÖNDERME BOYUTU ARTIRILDI

Öte yandan "Benden Sil" özelliğini kullanarak bir mesajı sildiğinizde, bu işlemi ilk birkaç saniye içerisinde geri almak mümkün hale geldi. WhatsApp gruplarında maksimum katılımcı sayısı ise 512'ye yükselirken, maksimum dosya boyutu 100 MB'den 2 GB'a çıkarıldı.

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Kaynak: Shiftdelete

SMS, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Temmuz ayından bu yana beklenen güncelleme yayınlandı! İşte WhatsApp'a gelen yenilikler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Temmuz ayından bu yana beklenen güncelleme yayınlandı! İşte WhatsApp'a gelen yenilikler - Son Dakika
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