Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki azil oturumu 14 saattir sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki azil oturumu 14 saattir sürüyor - Son Dakika

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki azil oturumu 14 saattir sürüyor

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin oylanması için düzenlenen oturum 14 saattir sürüyor.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesindeki azil oturumu 14 saattir sürüyor, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddelerinin oylanması için düzenlenen oturum 14 saattir sürüyor.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi dün yerel saat ile sabah 09.00'da (TSİ 17.00), Trump'ın azline yönelik sunulan "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" adlı iki başlıktan oluşan azil maddelerini görüşmek üzere toplandı.

Söz konusu maddelerin komitede oylanmasının ve kabul edilmesinin, bu adımın ardından azil dava taslağı oluşmuş olacak.

Zaman zaman sert tartışmalara sahne olan oturum, 15. saatine girmesine rağmen hala sürüyor.

Oturumun bitmemesinin nedeni Cumhuriyetçilerin değişiklik istekleri

Oturumun bu kadar uzun sürmesinin nedeninin ise Komitedeki Cumhuriyetçi vekillerin sürekli azil davası taslağında değişiklik istemesi olduğu belirtiliyor.

Oturuma verilen aralarda basına konuşan bazı Demokrat vekiller, gece boyunca sürecek olsa bile Cumhuriyetçiler değişiklik isteklerini bitirene kadar bu oturumun süreceğini vurguladı.

Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı. Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı. İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu Adalet Komitesi'ne göndermişti. Azil soruşturması kapsamındaki ilk oturumunu çarşamba günü yapan Adalet Komitesi, ikinci oturumunu da pazartesi günü yapmıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

Trump ise azil soruşturmasını "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, sürecin başından beri suçsuz olduğunu savunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:08 Kaynak: AA
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