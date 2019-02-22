Tendürek Geçidi'nde Tır Bariyere Saplandı: 1 Ölü
50 dakika önce
Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan tırın yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu aracın şoförü hayatını kaybetti.
Ağrı
'nın Doğubayazıt
ile Van
'ın Çaldıran
ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan tırın yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu aracın şoförü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Van'dan Ağrı istikametine seyretmekte olan Hasan Yılmaz
'ın (37) kullandığı 80 HB 281 plakalı gübre yüklü tır, Tendürek Geçidi'nin Gökçebulak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Bariyer, çarpmanın etkisiyle ters dönen tırın içinden geçti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, tır şoförü Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yılmaz'ın cenazesi Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:09 Kaynak: AA
Sürücünün Kontrolünden Çıkan TIR İkiye Bölündü! Şoför Hayatını Kaybetti
Erdoğan, Trump'la Suriye ve İkili İlişkileri Görüştü
Celal Şengör'den Tartışma Yaratacak Deprem Açıklaması: Deprem Tarafından Ezilmeye Müstehaktır
İYİ Partili Aydın'dan AK Parti'ye Geçen Vekil İçin Gündemi Sarsacak İddia: Tefecilerin Eline Düşmüştü